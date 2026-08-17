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17.08.2026 09:34

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

17.08.2026 09:34
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Νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Αίγιο εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (16/8) ο συνταξιούχος δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος.

Οι γείτονες είχαν μέρες να δουν τον δημοσιογράφο, ο οποίος ήταν αδερφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου πήγαν στο σπίτι του, όπου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 71χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 71χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Για να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου, η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί στο Ρίο, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Ποιος ήταν ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε το 1955 και εργάστηκε επί σειρά ετών ως δημοσιογράφος στον έντυπο, τον ηλεκτρονικό Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Μεγάλωσε στην Αθήνα και δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακολουθώντας δημοσιογραφική πορεία παράλληλα με τον αδελφό του, Μάκη Τριανταφυλλόπουλο.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος εργάστηκε για πολλά χρόνια στο χώρο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και διετέλεσε στέλεχος και δημοσιογράφος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ. Παρουσίαζε και επιμελούταν με πάθος για το αντικείμενό του, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές/πολιτιστικές εκπομπές.

Παράλληλα, εργάστηκε σε εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες, συμμετέχοντας σε ερευνητικά ρεπορτάζ κοινωνικού περιεχομένου.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τη ενεργό δημοσιογραφία, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και ζούσε στο Αίγιο.

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