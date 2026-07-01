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01.07.2026 21:00

Πετράλωνα: SMS που αντάλλαξαν μηχανικοί αποκαλύπτουν ότι γνώριζαν για τον κίνδυνο κατάρρευσης – Φωτογραφία με την διάβρωση  

01.07.2026 21:00
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Τα μηνύματα που αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα και αποκαλύπτουν ότι γνώριζαν ότι υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης φέρνει στο φως το Mega.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καναλιού, η Ελληνική Αστυνομία έκανε μια εμπεριστατωμένη έρευνα, αναλυτική έρευνα με δεκάδες καταθέσεις και συγκέντρωση στοιχείων τα οποία είναι άγνωστα μέχρι σήμερα για αυτή την υπόθεση.

Όπως αποκαλύφθηκε στις 8:45 το πρωί της Τρίτης ο ένας εκ των μηχανικών που επέβλεπε το έργο, στέλνει μήνυμα σε άλλον μηχανικό, που δεν ήταν στο σημείο αυτό, και του λέει: «Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Αξίζει να σημειωθεί πως το «ντουλάπι» στη γλώσσα των μηχανικών είναι ένα κιβώτιο αντιστήριξης όπου θα στήριζε τη διπλανή πολυκατοικία για να μην πέσει. Αυτό που καλείται ως «διαρροή» είναι ενδεχομένως ότι βρήκαν κάποια μαύρα λύματα, τα οποία είχαν κάνει το έδαφος ακόμα πιο σαθρό.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, ο τοίχος του σκάμματος είχε μεγάλο βάθος και δεν είχε τοποθετηθεί έγκαιρα η απαραίτητη αντιστήριξη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κτίριο να μείνει χωρίς την αναγκαία στήριξη, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί άμεσα ένα τσιμεντένιο φράγμα για να μειωθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης.

Ο τοίχος αυτός, ο οποίος έχει σκαφτεί σε μεγάλο βάθος, και δεν έχει μπει ντουλάπι, – ενώ θα έπρεπε να μπει αμέσως αυτό το τσιμεντένιο φράγμα – είναι σε πολύ μεγάλο βάθος και χρειάζεται τσιμέντο ταχείας πήξης. Το κτίριο βρισκόταν στον αέρα.

Σύμφωνα με το Mega ο μηχανικός έχει επισημάνει στο μήνυμα ότι «θα χρειαστεί μάλλον ένα ακόμη ντουλάπι», ενώ θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα τσιμεντένιο φράγμα απέναντι στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Τι υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους

Στη δικογραφία υπάρχουν καταθέσεις τουλάχιστον έξι-επτά κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Ένας εξ αυτών αναφέρει ότι τους χτύπησε το κουδούνι ένας μηχανικός και τους είπε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ίσως, και τον ρώτησε αν θα καταρρεύσει, και τους διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να καταρρεύσει.

Οι μηχανικοί έχουν καταθέσει ότι έχουν κάνει μέτρα αντιστήριξης και σταδιακή εκσκαφή, πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται και δεν επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα της διπλανής πολυκατοικίας όπου φαίνεται πάλι χώμα.

Η πολυώροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση λίγες ώρες πριν καταρρεύσει. Το κτίριο είχε αρχίσει να απομακρύνεται από τη διπλανή πολυκατοικία, με το κενό ανάμεσά τους να μεγαλώνει συνεχώς, δείχνοντας ότι η στατικότητά του είχε επηρεαστεί σοβαρά πριν από την τελική κατάρρευση.

Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές με τις έρευνες να επικεντρώνονται στο αν η κατάρρευση σχετίζεται με τις εργασίες που γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο.

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