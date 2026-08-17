Φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού συνελήφθη για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιου του

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Ένας 52χρονος που εργάζεται ως εξωτερικός φρουρός στις φυλακές Κορυδαλλού, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Συγκεκριμένα, ο 52χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε στη Λάρισα τον ανήλικο γιο του, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, χτυπούσε τον 17χρονο γιο του στο πρόσωπο, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον πατέρα του.

Το παιδί θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ να σημειωθεί πως ο πατέρας του είναι κάτοχος άδειας οπλοφορίας.

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