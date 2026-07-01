Προσποιούνταν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και Εφορίας και άδειαζαν σπίτια – Πώς δρούσε η σπείρα, πάνω από 440.000 ευρώ η λεία της

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις σπιτιών και εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, της Εφορίας ή λογιστές, σε διάφορες περιοχές της Αττικής προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από το βράδυ της 29ης έως τις πρωινές ώρες της 30ής Ιουνίου σε περιοχές της Καλλιθέας, των Πετραλώνων και της Δυτικής Αττικής , συνελήφθησαν οκτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και παράβαση λοιπών ειδικών ποινικών διατάξεων για τις αστυνομικές ταυτότητες.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 με διακριτούς ρόλους και δύο διαφορετικές μεθόδους. Στις διαρρήξεις, τα μέλη επέλεγαν κυρίως διαμερίσματα πολυκατοικιών, εισέρχονταν από μπαλκόνια ή φωταγωγούς, ενώ συνεργοί επιτηρούσαν την περιοχή και αναλάμβαναν τη διαφυγή με επιχειρησιακά οχήματα.

Παράλληλα, στις απάτες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, της Εφορίας ή λογιστές και, επικαλούμενοι δήθεν επείγουσες οικονομικές εκκρεμότητες, τα έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους, απ’ όπου τα αφαιρούσαν άλλα μέλη της οργάνωσης χωρίς να έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αρχηγικό μέλος είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό της οργάνωσης, συγκροτούσε τις ομάδες δράσης, επέλεγε τους στόχους και αναλάμβανε κυρίως τη μεταφορά και τη διαφυγή των συνεργών, ενώ άλλα μέλη εκτελούσαν τις διαρρήξεις, λειτουργούσαν ως «τσιλιαδόροι» ή είχαν αναλάβει τη φύλαξη και διαχείριση των κλοπιμαίων.

Η οικονομική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έδειξε ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι είτε δεν είχαν αναπτύξει καμία επαγγελματική δραστηριότητα είτε δήλωναν μηδενικά εισοδήματα, ενώ προχωρούσαν σε αγοραπωλησίες οχημάτων και άλλες συναλλαγές προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευση των παράνομων εσόδων και να τα νομιμοποιήσουν μέσω επιχείρησης.

Κατά τις έρευνες σε δέκα κατοικίες, κατάστημα και άλλους χώρους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πέντε οχήματα, χρηματικά ποσά, πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, τσάντες πολυτελείας, δύο ζυγαριές ακριβείας και μικροποσότητα ναρκωτικών.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος τους είχαν επιβληθεί συνολικά 24 περιοριστικοί όροι.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.

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