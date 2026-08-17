Προϋπολογισμός: Το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε στα 5,725 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,3 δισ.

Takeaways by to pontiki AI Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,725 δισ. ευρώ κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας τον στόχο των 4,417 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 45,207 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις κατά 1,975 δισ. ευρώ, ενώ τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα 42,916 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 45,596 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,041 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μετά την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δημοσιονομικών προσαρμογών για έκτακτες εισπράξεις και χρονικές μετατοπίσεις πληρωμών, η πραγματική υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου διαμορφώνεται στα 256 εκατ. ευρώ.

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Πάνω από τον στόχο κινήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,725 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 4,417 δισ. ευρώ. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 7,939 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε έλλειμμα 389 εκατ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερο από τον στόχο για έλλειμμα 1,323 δισ. ευρώ που προβλέπεται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Στο επτάμηνο του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 2,168 δισ. ευρώ.

Στα 45,207 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,207 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 1,975 δισ. ευρώ τον στόχο της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2026.

Στη στοχοθεσία είχε, ωστόσο, υπολογιστεί για τον Ιούνιο είσπραξη 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από το συγκεκριμένο ποσό, τα 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους.

Χωρίς να συνυπολογίζεται το ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα καθαρά έσοδα υπερβαίνουν τον στόχο κατά 2,349 δισ. ευρώ.

Φορολογικά έσοδα 42,916 δισ. ευρώ

Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 42,916 δισ. ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται τα 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καθώς και τα 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό, η οποία είχε προγραμματιστεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Εξαιρουμένων αυτών των ποσών, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 42,475 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 1,112 δισ. ευρώ ή 2,7% σε σχέση με τον στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων έφθασαν τα 4,971 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 494 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 4,476 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην επιστροφή ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ που συνδέεται με τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 3,167 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 457 εκατ. ευρώ τον στόχο των 2,710 δισ. ευρώ.

Η ακριβής κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία θα αποτυπωθεί στο οριστικό δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Ιούλιος: Αύξηση εσόδων κατά 895 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου

Μόνο τον Ιούλιο του 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 9,195 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 895 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 9,092 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 528 εκατ. ευρώ ή 6,2% σε σύγκριση με τον στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων έφθασαν τα 842 εκατ. ευρώ, κατά 143 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο των 698 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 410 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 355 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 55 εκατ. ευρώ.

Στα 256 εκατ. ευρώ η προσαρμοσμένη υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος

Από το αποτέλεσμα εξαιρούνται ποσά που συνδέονται με χρονικές μετατοπίσεις πληρωμών και έκτακτες εισπράξεις και τα οποία δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

510 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

406 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, η οποία σε δημοσιονομικούς όρους καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης.

Μετά τις συγκεκριμένες προσαρμογές, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι του στόχου του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 256 εκατ. ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο αποτέλεσμα σε ταμειακή βάση. Επιπλέον, τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

Η επίδραση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Στα έσοδα του Ιανουαρίου 2026 έχουν καταγραφεί ποσά που προέκυψαν από τις συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για χρονικό διάστημα 35 ετών. Η σύμβαση κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025.

Ποσό 306 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι», ενώ συνοδεύτηκε από ισόποση επιστροφή φόρου.

Στη συνέχεια, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Στα 45,596 δισ. ευρώ οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ανήλθαν σε 45,596 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,041 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 44,556 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι δαπάνες εμφανίζονται αυξημένες κατά 4,911 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές ήταν υψηλότερες κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Μεταξύ των σημαντικότερων μεταβιβάσεων και πληρωμών περιλαμβάνονται:

1,243 δισ. ευρώ ως επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ,

1,818 δισ. ευρώ προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης,

915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για φαρμακευτικά σκευάσματα, προϊόντα και υπηρεσίες υγείας για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

801 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,

244 εκατ. ευρώ προς τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ,

131 εκατ. ευρώ προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την πληρωμή του FUEL PASS,

110 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης,

220 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Αυξημένες οι επενδυτικές δαπάνες λόγω Ταμείου Ανάκαμψης

Οι πληρωμές για επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 7,602 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 855 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό 2026.

Η αύξηση συνδέεται με την επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι επενδυτικές πληρωμές ήταν υψηλότερες κατά 1,471 δισ. ευρώ.

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