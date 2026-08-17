Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ολοκληρώνονται – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

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Aπομένουν λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι θερινές εκπτώσεις του 2026, με τα καταστήματα να διατηρούν τις μειωμένες τιμές έως και τις 31 Αυγούστου.

Οι καταναλωτές έχουν έτσι ακόμη χρόνο για τις τελευταίες αγορές του καλοκαιριού, χρειάζεται όμως να ελέγχουν προσεκτικά τις τιμές πριν προχωρήσουν σε μια αγορά.

Το ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται σε ένα προϊόν δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση ότι η τελική τιμή είναι πραγματικά συμφέρουσα. Για τον λόγο αυτό, σημαντικό είναι να συγκρίνεται η τρέχουσα τιμή με την τιμή αναφοράς και, όπου είναι δυνατό, με τις τιμές άλλων καταστημάτων.

Πώς υπολογίζεται η τιμή αναφοράς

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις εκπτώσεις πρέπει να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή του προϊόντος. Ως τιμή αναφοράς θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που είχε το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, η σύγκριση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν κατά τις 10 προηγούμενες ημέρες.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Όταν όμως ένα κατάστημα επιλέγει να αναγράφει συγκεκριμένο ποσοστό, αυτό πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγματική μείωση της τιμής.

Εφόσον πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθεται σε έκπτωση, το ποσοστό θα πρέπει να αναγράφεται και στη βιτρίνα. Σε περίπτωση που ισχύουν διαφορετικές εκπτώσεις ανά κατηγορία προϊόντων, θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο εύρος.

Στις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων, οι καταναλωτές καλό είναι να μην παρασύρονται μόνο από μεγάλες αναγραφόμενες μειώσεις. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η τελική τιμή που καλούνται να πληρώσουν.

Χρήσιμη είναι και η σύγκριση του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικά καταστήματα, καθώς μια εντυπωσιακή έκπτωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για την πιο χαμηλή τιμή της αγοράς.

Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοράς, είναι σημαντικό να ελέγχονται οι όροι που ισχύουν για αλλαγές και επιστροφές, καθώς μπορεί να διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση.

Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, πάντως, ισχύουν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εγγυήσεις προστασίας του καταναλωτή. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να προβλέπεται επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

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