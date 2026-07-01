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01.07.2026 17:22

Τραγικός επίλογος στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – «Κοινή πεποίθηση» ότι ανήκει στον 12χρονο η δεύτερη απανθρακωμένη σορός

01.07.2026 17:22
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Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έκλεισε η οικογενειακή τραγωδία που γράφτηκε χθες στη φωτιά στη Λητή του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δεύτερη σορός που βρέθηκε στο σπίτι που κατοικούσαν ο 65χρονος, θύμα επίσης της φωτιάς και η 40χρονη μητέρα του που νοσηλεύεται με εγκαύματα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αναζητείτο από τις αρχές.

Το οίκημα της οικογένειας, που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού, καταστράφηκε ολοσχερώς. Η επίσημη ταυτοποίηση της σορού του 12χρονου αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ανήλικο, φέρεται να εντοπίστηκε απανθρακωμένο και κουλουριασμένο σε μια γωνία, όπου πιθανότατα να υπήρχε κάποιο έπιπλο, στην αριστερή πλευρά του σπιτιού.

Στο σημείο, που έχασαν τη ζωή τους τα δύο άτομα βρίσκονται στελέχη του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια της τραγωδίας. Από την έρευνα αναμένεται να αποσαφηνιστεί αφενός πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά και αφετέρου πώς οι άνθρωποι αυτοί δεν κατάφεραν να φύγουν από το σπίτι και έχασαν τη ζωή τους.

Πληροφορίες του ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο, υπήρχαν δύο φιάλες υγραερίου, οι οποίες δεν εξερράγησαν, ενώ «έλιωσαν» στην κυριολεξία τα οχήματα που υπήρχαν σε αυτό.

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