Χαλκιδική: Ξεκίνησε η διαδικασία για την κρατική αρωγή στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη

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Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και φορείς που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης, στον Δήμο Κασσάνδρας,
Οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έως τις 12 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
Η επιχορήγηση χορηγείται βάσει του Ν. 4797/2021 (Α’ 66), ενώ οι αιτούντες δηλώνουν ότι επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας από την Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να καταγραφούν και να εκτιμηθούν οι ζημιές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους:
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 23713 51401.
Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.
Ειδικότερα, καλύπτονται:
Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις εντάσσονται γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες που ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Ως δικαιούχοι αναγνωρίζονται επίσης οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, δηλαδή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς κοινωνικού ενδιαφέροντος χωρίς να αποσκοπούν σε κέρδος.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες επιτροπές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα ο προσδιορισμός και η εκτίμηση της ζημιάς.
Παράλληλα, θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι στη δηλωθείσα εγκατάσταση ασκούνταν οικονομική δραστηριότητα κατά την ημερομηνία της πυρκαγιάς.
Διευκρινίζεται ότι οι ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές μετά τις 26 Σεπτεμβρίου 2021 δεν καλύπτονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.
Αρμόδια για αυτές είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).
Την καταγραφή των ζημιών άρχισαν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές.
Στόχος είναι να αποτυπωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την καταβολή των απαραίτητων αποζημιώσεων.
Την Τετάρτη 19 Αυγούστου θα βρεθεί στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής κυβερνητικό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.
Το κλιμάκιο θα επισκεφθεί αρχικά την περιοχή της πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσανδρείας, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, οι πρώτες καταγραφές δείχνουν ότι:
Στη σύσκεψη της Τετάρτης αναμένεται να εξεταστεί η «επόμενη ημέρα» μετά την πυρκαγιά, καθώς έχουν καταγραφεί φθορές στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος πάντως εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά και στο Αμφιθέατρο Σίβηρης.
Παράλληλα, θεωρούνται αναγκαίοι οι άμεσοι καθαρισμοί στην καμένη περιοχή και η εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων.
Όπως ανέφερε ο κ. Κουφίδης, η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής θα ζητήσει την άμεση απομάκρυνση των καμένων υλικών, τον καθαρισμό των ρεμάτων και την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στη Σίβηρη κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
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