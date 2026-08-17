Χαλκιδική: Ξεκίνησε η διαδικασία για την κρατική αρωγή στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη

Takeaways by to pontiki AI Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και φορείς που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη του Δήμου Κασσάνδρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα αιτήματά τους στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έως τις 12 Οκτωβρίου 2026 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως.

Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι νόμιμες επιχειρήσεις κάθε μορφής, καθώς και μη κερδοσκοπικοί φορείς που ασκούσαν δραστηριότητα κατά την ημερομηνία της πυρκαγιάς.

Οι αιτούντες πρέπει να ζητήσουν τη διενέργεια αυτοψίας από την Επιτροπή Κρατικής Αρωγής για την επίσημη καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις εγκαταστάσεις τους.

Οι ζημιές σε κτιριακές υποδομές δεν καλύπτονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, καθώς αρμόδια για αυτές είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και φορείς που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης, στον Δήμο Κασσάνδρας,

Οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έως τις 12 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Η επιχορήγηση χορηγείται βάσει του Ν. 4797/2021 (Α’ 66), ενώ οι αιτούντες δηλώνουν ότι επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας από την Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να καταγραφούν και να εκτιμηθούν οι ζημιές.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους:

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected]

μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή ΕΛΤΑ

με φυσική παρουσία στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χαλκιδικής, στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, Τ.Κ. 631 00

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 23713 51401.

Ποιοι είναι δικαιούχοι κρατικής αρωγής

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.

Ειδικότερα, καλύπτονται:

βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες

εμπορικά καταστήματα

αγροτικές εκμεταλλεύσεις

ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

δημόσιες επιχειρήσεις

δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις

ανώνυμες εταιρείες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις εντάσσονται γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες που ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αρωγή και για μη κερδοσκοπικούς φορείς

Ως δικαιούχοι αναγνωρίζονται επίσης οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, δηλαδή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς κοινωνικού ενδιαφέροντος χωρίς να αποσκοπούν σε κέρδος.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Τα δικαιολογητικά και η εκτίμηση των ζημιών

Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες επιτροπές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα ο προσδιορισμός και η εκτίμηση της ζημιάς.

Παράλληλα, θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι στη δηλωθείσα εγκατάσταση ασκούνταν οικονομική δραστηριότητα κατά την ημερομηνία της πυρκαγιάς.

Τι ισχύει για τις ζημιές σε κτίρια

Διευκρινίζεται ότι οι ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές μετά τις 26 Σεπτεμβρίου 2021 δεν καλύπτονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

Αρμόδια για αυτές είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).

Κυβερνητικό κλιμάκιο στη Χαλκιδική την Τετάρτη

Την καταγραφή των ζημιών άρχισαν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές.

Στόχος είναι να αποτυπωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την καταβολή των απαραίτητων αποζημιώσεων.

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου θα βρεθεί στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής κυβερνητικό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Το κλιμάκιο θα επισκεφθεί αρχικά την περιοχή της πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσανδρείας, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.

Δύο με τρία σπίτια κάηκαν ολοσχερώς

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, οι πρώτες καταγραφές δείχνουν ότι:

δύο έως τρία σπίτια κάηκαν ολοσχερώς,

έξι έως επτά σπίτια έχουν υποστεί εξωτερικές ζημιές,

η περίμετρος της καμένης έκτασης φτάνει περίπου τα 2.500 στρέμματα.

Ζημιές σε βιολογικό καθαρισμό και Αμφιθέατρο Σίβηρης

Στη σύσκεψη της Τετάρτης αναμένεται να εξεταστεί η «επόμενη ημέρα» μετά την πυρκαγιά, καθώς έχουν καταγραφεί φθορές στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος πάντως εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά και στο Αμφιθέατρο Σίβηρης.

Παράλληλα, θεωρούνται αναγκαίοι οι άμεσοι καθαρισμοί στην καμένη περιοχή και η εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κουφίδης, η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής θα ζητήσει την άμεση απομάκρυνση των καμένων υλικών, τον καθαρισμό των ρεμάτων και την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στη Σίβηρη κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Γύπας δεν έφευγε από το φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση – Πώς τον έδιωξαν τελικά (video/photos)

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα

Σαλαμίνα: Διάσπαρτες εστίες στα Περιστέρια, χωρίς ενεργό μέτωπο στα Σελήνια – Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και καμμένα σπίτια (videos)