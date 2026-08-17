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17.08.2026 10:07

Τραγωδία στην Κρήτη: Ηλικιωμένη έπεσε ενώ επιβιβαζόταν σε λεωφορείο και έχασε τη ζωή της

17.08.2026 10:07
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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Ανισαρά Χερσονήσου στην Κρήτη όταν 81χρονη επιχείρησε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο.

Σύμφωνα με το creta24.gr το περιστατικό σημειώθηκε χθες στις το απόγευμα. Η 81χρονη έχασε την ισορροπία της ενώ προσπαθούσε να ανέβει στο λεωφορείο έπεσε και χτύπησε το κεφάλι στο οδόστρωμα.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Τελικά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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