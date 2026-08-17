Θαλάσσια πάρκα: Οι παλιές ελληνοτουρκικές διαφορές επιστρέφουν με νέους χάρτες

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Η νέα αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας δείχνει ότι όσο παραμένει ανοιχτή η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, κάθε νέος σχεδιασμός στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο έντασης.

Τα θαλάσσια πάρκα είναι μόνο η αφορμή. Πίσω από τη νέα ελληνοτουρκική αντιπαράθεση βρίσκονται οι ίδιες διαφορές που εδώ και δεκαετίες καθορίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κι αυτό γιατί για να γίνει η οριοθέτηση θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί σε ποιον ανήκει ποιο νησί, γιατί όπως είναι γνωστό η Τουρκία αμφισβητεί την κυριότητα εκατοντάδων νησιών (και κατοικημένων) νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο.

Η απόφαση της Άγκυρας να θεσμοθετήσει δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης, και το δεύτερο στην περιοχή απέναντι από το Καστελλόριζο, μεταφέρει πλέον και στο πεδίο της περιβαλλοντικής πολιτικής τις διαφορετικές αντιλήψεις Ελλάδας και Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες. Ή, κατά μια άλλη διατύπωση, συντηρεί στο τραπέζι τις πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας

Η Αθήνα, σχετικά με τον τρόπο που κινήθηκαν οι δύο χώρες για τον σχεδιασμών των θαλάσσιων πάρκων, επισημαίνει μια ουσιαστική διαφορά. Τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα έχουν χωροθετηθεί εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, όπου η χώρα ασκεί κυριαρχία. Αντίθετα, οι τουρκικές χαράξεις επεκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Για τον λόγο αυτό η ελληνική πλευρά τις χαρακτηρίζει παράνομες και υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα ούτε να δημιουργήσουν τετελεσμένα.

Το πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο, βρίσκεται βαθύτερα. Ελλάδα και Τουρκία εξακολουθούν να μην έχουν οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, ενώ διαφωνούν θεμελιωδώς για την επήρεια των ελληνικών νησιών. Αν δηλαδή τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα πέραν του εύρους (6 μίλια) των χωρικών υδάτων Και η συγκεκριμένη διαφορά επανέρχεται κάθε φορά που μια δραστηριότητα απαιτεί να αποτυπωθούν δικαιώματα και δικαιοδοσίες πάνω στον χάρτη.

Συνέβη με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες και τα ερευνητικά πλοία

Εμφανίστηκε στις NAVTEX, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Στην πόντιση των υποθαλάσσιων καλωδίων

επανέρχεται με τα θαλάσσια πάρκα.

Αυτό είναι και το ευάλωτο σημείο των «ήρεμων νερών» που τόσο πρόθυμα βιάζεται κάθε φορά να «διακηρύξει» η όποια ελληνική κυβέρνηση. Γιατί η (πρόσκαιρη) αποκλιμάκωση μπορεί να αποτρέπει μια κρίση, δεν λύνει όμως τη διαφορά που μπορεί να προκαλέσει την επόμενη.

Όσο η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών παραμένει σε εκκρεμότητα, Αθήνα και Άγκυρα θα εξακολουθούν να σχεδιάζουν πάνω σε διαφορετικούς χάρτες. Και κάθε φορά που οι χάρτες αυτοί θα συναντώνται, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα επιστρέφουν στην ίδια γνώριμη ένταση.

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