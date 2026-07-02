Θεσσαλονίκη: Τα σενάρια, το κίνητρο και οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για το δολοφονικό χτύπημα κατά στελεχών της ΝΔ

Στους κύκλους του αντιεξουσιαστικού χώρου έχει στρέψει τις έρευνές της η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τις τρεις σχεδόν ταυτόχρονες εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Στόχος των επιθέσεων ήταν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Οι τρεις εμπρηστικοί μηχανισμοί (γκαζάκια) τοποθετήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 17 έως 30 λεπτών, γεγονός που έχει οδηγήσει τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για οργανωμένη και συντονισμένη ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν τουλάχιστον τρία άτομα τα οποία κινούνταν με δυο διαφορετικές μοτοσικλέτες, μεταβαίνοντας από στόχο σε στόχο. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. εστιάζουν στην ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δικύκλων, ενώ εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε όλη τη διαδρομή των επιθέσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εικόνα των δραστών εμφανίζεται καθαρή κατά την απομάκρυνσή τους από τα δύο σημεία των επιθέσεων, τα οποία απέχουν περίπου 200 μέτρα μεταξύ τους.

Από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα προκλήθηκε πυρκαγιά που επεκτάθηκε στο κτίριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα. Μεταξύ αυτών, η μητέρα της πολιτεύτριας η οποία έφερε εγκαύματα στο 80% του σώματος της ενώ παρουσίασε και πολυοργανική ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να μην αντέξει και να φύγει από τη ζωή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία η οποία συλλέγει και αναλύει υλικό από κάμερες, καταθέσεις μαρτύρων και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων. Παράλληλα, έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα υπολείμματα των αυτοσχέδιων μηχανισμών, προκειμένου να εξεταστούν για αποτυπώματα, γενετικό υλικό και στοιχεία που ενδέχεται να συνδέουν τις επιθέσεις με προηγούμενες υποθέσεις.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης αν υπάρχει σύνδεση με παλαιότερες επιθέσεις με γκαζάκια, καθώς και αν ο τρόπος κατασκευής των μηχανισμών παραπέμπει σε γνωστό ή επαναλαμβανόμενο επιχειρησιακό πρότυπο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη χαρτογράφηση πιθανών διαδρομών διαφυγής των δραστών μετά τα χτυπήματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αξιωματικών συγκλίνουν στο γεγονός ότι οι δράστες προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και συγκεκριμένα από πυρήνα που δραστηριοποιείται γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με πιθανή προηγούμενη εμπλοκή σε καταλήψεις και επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αναλυτές της Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εξετάζουν πλέον στοχευμένα συγκεκριμένα πρόσωπα και μικρές ομάδες που φέρονται να κινούνται στον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει διασυνδέσεις με άτομα που διατηρούν ή διατηρούσαν ενεργή παρουσία σε καταλήψεις κτιρίων στην πόλη. Την ίδια ώρα, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλογή των στόχων δεν θεωρείται τυχαία, καθώς οι εμπρηστικές επιθέσεις στράφηκαν αποκλειστικά σε οικίες και οχήματα στελεχών και πολιτευτών της Νέα Δημοκρατία, στοιχείο που, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, προσδίδει σαφές πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο στην ενέργεια.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο δράσης, με χρήση αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών αλλά και στον ταυτόχρονο συντονισμό των επιθέσεων μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 17 έως 20 λεπτών, χαρακτηριστικά που –όπως σημειώνουν αξιωματικοί– παραπέμπουν σε καταδρομικού τύπου ενέργεια με συγκεκριμένη μεθοδολογία και επιχειρησιακή εμπειρία. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό η συγκεκριμένη ομάδα να μην προχωρήσει σε προκήρυξη ανάληψης ευθύνης, καθώς η θανατηφόρα κατάληξη της επίθεσης δημιουργούν βαρύ κατηγορητήριο.

Τον αντιεξουσιαστικό χώρο «έδειξε» και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με την πρόσφατη πίεση που έχει ασκηθεί σε ομάδες του συγκεκριμένου χώρου στη Θεσσαλονίκη, μετά τις αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταλήψεις και σημεία δράσης τους. Ο υπουργός ανέφερε ότι τέτοιου είδους ενέργειες ενδέχεται να αποτελούν αντίδραση σε αυτές τις παρεμβάσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και να τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο, ώστε – όπως ανέφερε – να γίνει σαφές ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές, καθώς θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς έκανε λόγο για στοχευμένη επίθεση, επισημαίνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν δεχθεί παρόμοια επίθεση το 2023 μόνο που τότε οι δράστες είχε ρίξει μπογιές στις κατοικίες τους. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα περιστατικά ως επιθέσεις με πολιτικό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι οι δράσεις αυτές δεν πρόκειται να τον εκφοβίσουν.

Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει την ανάλυση του υλικού, ενώ κομβικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων τα οποία αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της έρευνας.

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