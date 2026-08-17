Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (17/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 12:00.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, με 11 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο με έναν 29χρονο νεκρό στην Χαλκιδική

Διακοπές με σκύλο: Όλο και περισσότεροι το επιχειρούν – Η νέα αγορά του pet-friendly τουρισμού και πώς προσαρμόζεται η Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες, ελλιπείς έλεγχοι και σκιές στις εργολαβίες ιδιωτικής ασφάλειας