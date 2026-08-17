Bloomberg: H Ελλάδα ετοιμάζεται για πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισ. ευρώ το 2026 – Το χρέος πέφτει κάτω από αυτό της Ιταλίας

Takeaways by to pontiki AI Η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ εντός του 2026, αξιοποιώντας τα υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα και την πλεονάζουσα ρευστότητα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την αποπληρωμή δανείων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ομολόγων, καθώς και τη μείωση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.

Μέσω αυτών των κινήσεων, η χώρα στοχεύει στην ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους της, το οποίο αναμένεται να υποχωρήσει στο 137% του ΑΕΠ φέτος.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα επιτρέψει στην Ελλάδα να περιορίσει τον δανεισμό της σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας.

Η οικονομία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, με το πρωτογενές πλεόνασμα να αναμένεται ότι θα ξεπεράσει εκ νέου τις αρχικές κυβερνητικές προβλέψεις.

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Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026, με στόχο έως το τέλος του έτους να έχει περιορίσει τον συνολικό της δανεισμό σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται περίπου 2,5 δισ. ευρώ από δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), καθώς και ομόλογο ύψους 2,2 δισ. ευρώ που λήγει το 2027.

Τις σχετικές πληροφορίες μετέφερε πηγή που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, καθώς οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ελλάδα αναμένεται να μειώσει κατά 1,2 δισ. ευρώ το απόθεμα των εντόκων γραμματίων της έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Συνέχεια στη στρατηγική πρόωρης μείωσης του χρέους

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων πρωτοβουλιών των προηγούμενων ετών, καθώς η κυβέρνηση αξιοποιεί τα υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα και την αυξημένη πλεονάζουσα ρευστότητα για την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους.

Τον Ιούνιο, η χώρα είχε προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερων δανείων, εξασφαλίζοντας 6,9 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε ώστε οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων να διαμορφωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Νέα υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων

Την ίδια ώρα, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ η χώρα αναμένεται να ξεπεράσει εκ νέου τους δημοσιονομικούς της στόχους μέσα στη χρονιά.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την πορεία του προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται οι πληρωμές τόκων, αναμένεται να κινηθεί και πάλι υψηλότερα από τον στόχο.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα προσφέρει στην κυβέρνηση μεγαλύτερα περιθώρια στις δαπάνες και, παράλληλα, θα επιτρέψει την ταχύτερη μείωση του δανεισμού.

Στο 137% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο λόγος του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 137%.

Η προηγούμενη πρόβλεψη τοποθετούσε τον αντίστοιχο δείκτη στο 138,2%.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η πορεία, η Ελλάδα θα μπορούσε μέσα στους επόμενους μήνες να βρεθεί κάτω από την Ιταλία ως προς το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ.

Η Ιταλία μπορεί να γίνει η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ότι η Ιταλία θα καταστεί η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι αυτή η ανατροπή στην κατάταξη θα σημειωνόταν μόλις το επόμενο έτος.

«Όφελος 2 δισ. ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή»

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με δεδομένο ότι για κάθε ένα δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής κερδίζουμε 30 εκατ. ευρώ (με το νέο κόστος δανεισμού), συνολικά από τα 13 δισ. ευρώ κερδίζουμε 360 εκατ. ευρώ. Στα 7 χρόνια κερδίζουμε μόνο από αυτά πάνω από 2 δισ. ευρώ.

Αν συνυπολογίσουμε τα χαμηλά spreads, συν τον παράγοντα αξιοπιστία που προσελκύει μεγάλους επενδυτές, εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυτή η τακτική έχει μόνο οφέλη.

Συνολικά, από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων, ύψους περίπου 36 δισ. ευρώ.

Με αυτή την κίνηση το ελληνικό Δημόσιο περνάει ένα μήνυμα περαιτέρω διασφάλισης στους θεσμούς, στους οίκους αξιολόγησης αλλά κυρίως στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι κινείται με προνοητικότητα και διορατικότητα, έγκαιρα και σε ασφαλή χρόνο, προκειμένου να μειώσει ακόμη περαιτέρω τις ήδη μειωμένες ετήσιες μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του και μετά το 2032.

Οι πρόωρες αποπληρωμές θα συνεχιστούν και τα επόμενα έτη, ώστε το εν λόγω δάνειο να αποπληρωθεί πλήρως έως το 2031, αντί του αρχικού πλάνου για το 2041.

Ο γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings, σε πρόσφατη έκθεσή του «βλέπει» σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους. Εκτιμά ότι θα υποχωρήσει στο 107% του ΑΕΠ το 2031 από 136% φέτος και 128% το 2027. Το αποτέλεσμα αυτής της μείωσης εξπρές θα είναι να έχει η Ελλάδα χαμηλότερο χρέος το 2031 όχι μόνο από την Ιταλία – την οποία αναμένεται να αφήσει πίσω ήδη από φέτος – αλλά και από τη Γαλλία και το Βέλγιο, πλησιάζοντας τον μέσο όρο χρέους της Ευρωζώνης. Για την Ευρωζώνη, το χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 90% το 2031, στο ίδιο επίπεδο με το 2027.

Να σημειωθεί ότι τον επόμενο μήνα η ελληνική οικονομία θα αξιολογηθεί από τους οίκους αξιολόγησης DBRS, Moody’s και SCOPE, ενώ οι αξιολογήσεις θα συνεχιστούν τον Οκτώβριο από τη Standard & Poor’s και το Νοέμβριο από την Fitch.

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