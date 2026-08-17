Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργιάκη και Φραγκιαδάκη – Στο τμήμα δύο γυναίκες των οικογενειών

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Η βεντέτα μεταξύ Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια, δύσκολα θα κοπάσει. Σύμφωνα με το neakriti, σημειώθηκε νέο επεισόδιο, με δύο γυναίκες να καταλήγουν στο τμήμα.

Πρόκειται για την μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε την ημέρα του μακελειού και μια γυναίκα της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι οποίες οδηγήθηκαν στις Αρχές μετά από εκατέρωθεν μηνύσεις.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, η γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

Εκείνη με τη σειρά της προχώρησε σε μήνυση κι έτσι ακολούθησε και δεύτερη σύλληψη.

Οι γυναίκες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερες.

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