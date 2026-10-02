Καταγγελία σε βάρος βουλευτή της ΝΔ: Έκανε botox σε μικροβιολογικό εργαστήριο

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Νέους πονοκεφάλους στη ΝΔ φαίνεται ότι προκαλούν οι έρευνες για τη λειτουργία διαφόρων ιατρικών κέντρων στη χώρα, μετά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς υπάρχει πληροφορία για καταγγελία σε βάρος της βουλευτή Ημαθίας, Στέλλας Αραμπατζή.

Σύμφωνα με το Mega, η καταγγελία φαίνεται ότι η Σ. Αραμπατζή πραγματοποιούσε αισθητικές παρεμβάσεις σε μικροβιολογικό ιατρείο. Συγκεκριμένα, η βουλευτής, η οποία είναι μικροβιολόγος, φέρεται να πραγματοποιούσε ακόμα και θεραπείες με botox, σε ασθενείς μέσα στο μικροβιολογικό της ιατρείο.

Η κ. Αραμπατζή έχει δύο ιατρεία, ένα στη Νάουσα και ένα στο Αγγελοχώρι Ημαθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η Διεύθυνση Υγείας Ημαθίας έχει πραγματοποιήσει έλεγχο στο ιατρείο της και έχει ζητηθεί να πάει να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις.

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