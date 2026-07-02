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02.07.2026 00:09

Οι τελευταίες κινήσεις του Τούρκου εκτελεστή πριν τη δολοφoνία του ομοεθνή του στον Λόφο του Στρέφη

02.07.2026 00:09
tourkos

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται οι τελευταίες κινήσεις του 28χρονου Τούρκου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του στον Λόφο του Στρέφη.

Ο 28χρονος λίγες ώρες πριν τη δολοφονία (14/6) έκανε τη διαδρομή προς τον Λόφο του Στρέφη.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ φαίνεται να κινείται στους δρόμους των Εξαρχείων, φορώντας μαύρα ρούχα και καπέλο. 

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο.  Σύμφωνα με τις αρχές ο 28χρονος στρατολογήθηκε, ώστε να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου έναντι αμοιβής 18.000 ευρώ.

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