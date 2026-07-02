Οι τελευταίες κινήσεις του Τούρκου εκτελεστή πριν τη δολοφoνία του ομοεθνή του στον Λόφο του Στρέφη

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται οι τελευταίες κινήσεις του 28χρονου Τούρκου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του στον Λόφο του Στρέφη.

Ο 28χρονος λίγες ώρες πριν τη δολοφονία (14/6) έκανε τη διαδρομή προς τον Λόφο του Στρέφη.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ φαίνεται να κινείται στους δρόμους των Εξαρχείων, φορώντας μαύρα ρούχα και καπέλο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο. Σύμφωνα με τις αρχές ο 28χρονος στρατολογήθηκε, ώστε να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου έναντι αμοιβής 18.000 ευρώ.

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