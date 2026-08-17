Εξέπνευσε η 60ήμερη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ με το αδιέξοδο να παραμένει – Απειλές Τραμπ κατά του Ομάν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η προθεσμία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε σήμερα, αφήνοντας τις δύο χώρες σε αδιέξοδο σχετικά με τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ και το μέλλον των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Τι συμβαίνει τώρα, λοιπόν;

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον δεσμεύτηκαν σε μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν τον Ιούνιο να επιτύχουν μια «τελική συμφωνία σε μέγιστο διάστημα 60 ημερών» μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά επίσης εξήγησαν την αποτυχία τους συμφωνώντας να παρατείνουν αυτήν την προθεσμία με αμοιβαία συναίνεση.

Αυτό που επρόκειτο να διαπραγματευτούν σε διάστημα δύο μηνών ήταν το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και η άρση των κυρώσεων για το Ιράν.

Ωστόσο, η 60ήμερη εκεχειρία ήταν γεμάτη παραβιάσεις. Το Ιράν απέρριψε τον τρόπο με τον οποίο τα πλοία επέλεγαν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ και άρχισε να στοχεύει πλοία, και οι ΗΠΑ απάντησαν εξαπολύοντας εντατικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων. Η Ισλαμική Δημοκρατία προχώρησε στην εκτόξευση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, οι οποίες αναμένεται να επιλύσουν τον τρόπο με τον οποίο τα πλοία διασχίζουν το Ορμούζ. Εάν το ζήτημα της κίνησης στο θαλάσσιο σημείο συμφόρησης επιλυθεί, με τη συμφωνία της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της σε όλη την περιοχή, μπορεί να αρθεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την έναρξη περαιτέρω διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις του Ιράν.

Προς το παρόν, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι έχει συμφωνηθεί ένας «χάρτης διαδρομών διαμετακόμισης» με το Ομάν, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί μια τελική συμφωνία που να περιλαμβάνει κοινή δήλωση.

Αναφερόμενος σε έναν από τους λόγους της καθυστέρησης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκεϊ, δήλωσε ότι ορισμένα «κακόβουλα κόμματα» θέλουν η περιοχή «να βρίσκεται πάντα σε κατάσταση σύγκρουσης και χάους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα «σταθεί εμπόδιο» σε μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τις ΗΠΑ σχετικά με αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον δημοσιογράφο του Fox News, Τρέι Γινγκστ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο X, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ αυτών των δύο χωρών.

Διαβάστε επίσης:

Νέο ρεσιτάλ… αποκτήνωσης του Γκβιρ: «Κάλεσε» Ισραηλινούς να «καθαρίζουν 30-40» Παλαιστίνιους την ημέρα

Σοκαριστικό: Οι 5 έφηβοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ιρλανδία, φέρονται να οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα για… challenge στα σόσιαλ

Γάτα που είχε εξαφανιστεί πριν δέκα χρόνια επέστρεψε στα… γενέθλια της «αφεντικίνας» της!