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17.08.2026 07:45

Κάγια Κάλας: Η ΕΕ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

17.08.2026 07:45
kalas maya new

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Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, τονίζει σε δηλώσεις της στη Die Welt που δημοσιεύονται στο φύλλο της γερμανικής συντηρητικής εφημερίδας που κυκλοφορεί σήμερα ότι ετοιμάζεται να εισηγηθεί να αυξηθούν κατά ακόμη ένα τρίτο οι ρωσικές οντότητες στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

«Για αυτό το φθινόπωρο, προτείνω τον πιο φιλόδοξο κατάλογο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Αφού υιοθετηθούν, τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν αμέσως κατά ένα τρίτο τον συνολικό αριθμό των ρωσικών οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις», δηλώνει η 49χρονη πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας στο σημερινό φύλλο της Βελτ.

Αφότου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022 «οι κυρώσεις της ΕΕ έχουν ήδη κοστίσει πολύ ακριβά στη Ρωσία, στερώντας από την πολεμική μηχανή της πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ», τονίζει ακόμη η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, η ΕΕ έχει υιοθετήσει 21 δέσμες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Ο κατάλογος των φυσικών και νομικών προσώπων στις οποίες επιβάλλονται περιλαμβάνει σήμερα σχεδόν 3.000 ονόματα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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