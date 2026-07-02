Φωτιά στη Φθιώτιδα: Περιορίστηκε το πύρινο μέτωπο – Πάνω από 150 πυροσβέστες στο σημείο (video)

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Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας και οδήγησε στην προληπτική εκκένωση τριών οικισμών.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η φωτιά έχει περιοριστεί, όμως στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.
Συνολικά, επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 41 οχήματα και 7 ομάδες πεζοπόρου τμήματος.
Η φωτιά δεν ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή αλλά κατευθυνόταν τη Σφάκα, με αποτέλεσμα να σταλούν τρία μηνύματα από το «112» για την απομάκρυνση των κατοίκων από Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα, προς την Ελάτια.
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