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ΕΛΛΑΔΑ

02.07.2026 08:30

Η κρίσιμη διάταξη στο Νομοσχέδιο για τα πατίνια που μόλις βγήκε σε διαβούλευση

02.07.2026 08:30
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Σε διαβούλευση μπήκε το σχέδιο νόμο για την ασφαλή χρήση των πατινιών στην Ελλάδα από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και προβλέπει πολλές και μεγάλες αλλαγές όπως όριο ηλικίας στα 17, περιορισμό της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες οδούς που έχουν αυξημένη επικινδυνότητα, να υπάρχει έγγραφο ταυτοποίησης του χρήστη και πολλά άλλα.

Μία όμως προϋπόθεση μπορεί να αποτελέσει και τον «game changer» για ολόκληρη την αγορά και κατά πόσο μετά από τις αλλαγές θα είναι πλέον οικονομικά βιώσιμη για τις εταιρείες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση του οχήματος  και μάλιστα ο οδηγός να φέρει μαζί του το σχετικό ασφαλιστήριο έγγραφο.

Αυτό αλλάζει όλη τη φιλοσοφία της χρήσης των πατινιών καθώς αν κάποιος που αγοράζει ένα τέτοιο όχημα θα πρέπει να έχει και το κόστος της ασφάλισης του, ίσως αυτό, να κρίνει και την τελική του απόφαση για το αν θα προχωρήσει στην χρήση του.

Κι εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι σε ποια κατηγορία ασφάλισης θα μπουν τα ηλεκτρικά πατίνια; Θα ασφαλίζονται όπως τα μοτοποδήλατα, τα απλά ποδήλατα, ή τα μικρά μηχανάκια;

Γιατί υπάρχουν πατίνια που πάνε μέχρι 20 χλμ και πατίνια που πιάνουν τα…100, ενώ οι τιμές τους ξεκινούν από λίγες εκατοντάδες ευρώ έως μερικές χιλιάδες…

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 09:21
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ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στα όρια τους οι συγγενείς με την Κωνσταντοπούλου για τη μετατροπή της δίκης σε πολιτικό σόου – Τα επεισόδια και τα πειθαρχικά μέτρα

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