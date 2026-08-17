Cate Blanchett – Nina Hoss: Μαζί στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου με το «Electra/Persona»

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Μία από τις πιο πολυσυζητημένες θεατρικές παραγωγές του 2026 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 19 Αυγούστου στη σκηνή Lyttelton του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου.

Για πρώτη φορά μαζί στο θεατρικό σανίδι η βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett) και η διακεκριμένη Γερμανίδα ηθοποιός Νίνα Χος (Nina Hoss) θα πρωταγωνιστήσουν στο «Electra/Persona», μια ανατρεπτική συνάντηση της αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή με το ψυχολογικό αριστούργημα του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (1966).

Με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα στιγμιότυπα από τις πρόβες. Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αυστραλός Μπένεντικτ ‘Αντριους (Benedict Andrews), ο οποίος συνθέτει τα δύο κλασικά έργα σε μια βαθιά εξερεύνηση της ταυτότητας και της εύθραυστης γραμμής ανάμεσα στο ποιοι είμαστε και στο ποιοι υποδυόμαστε ότι είμαστε.

Η παράσταση θέτει το ερώτημα: Ποιος ρόλος τελικά σε διέλυσε;

Στη μία πλευρά βρίσκεται η Ηλέκτρα, μια κόρη βυθισμένη στο πένθος και την οργή, προσκολλημένη στην ελπίδα για δικαιοσύνη καθώς ο κόσμος της καταρρέει.

Στην άλλη, είναι η Ελίζαμπετ, μία ηθοποιός που βυθίζεται ξαφνικά στη σιωπή την ώρα που υποδύεται την Ηλέκτρα και απομονώνεται, με τη νοσοκόμα ‘Αλμα να αναλαμβάνει τη φροντίδα της.

Όπως αναφέρει η περιγραφή του έργου, «αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια είναι ένα βαθύ ρήγμα: δύο γυναίκες εγκλωβίζονται σε μια έντονη, αλλόκοτη αναμέτρηση, εκεί όπου ο λόγος καταρρέει και τα όρια ανάμεσα στο “εγώ” και τον υποδυόμενο ρόλο διαλύονται».

Το ιδιαίτερο σκηνοθετικό εύρημα της παράστασης αποκαλύπτεται μέσα από μια πρωτότυπη εναλλαγή: η Κέιτ Μπλάνσετ και η Νίνα Χος, οι οποίες επανενώνονται μετά την ταινία «Tár» (2022), μοιράζονται τους τέσσερις πρωταγωνιστικούς ρόλους των δύο έργων.

Όποια ηθοποιός θα υποδύεται στο πρώτο μέρος την Ηλέκτρα, θα ενσαρκώνει στο δεύτερο την Ελίζαμπετ. Παράλληλα, εκείνη που θα ερμηνεύει την Κλυταιμνήστρα θα περνά στη συνέχεια στην ‘Αλμα. Το κοινό θα γνωρίζει ποια από τις δύο θα εμφανιστεί σε κάθε χαρακτήρα μόνο κατά τη διάρκεια του έργου.

Στη σκηνή θα τις συνοδεύουν η Έλα Λίλι Χάιλαντ (Ella Lily Hyland) και ο Πάτρικ Ρόμπινσον (Patrick Robinson), ενώ το θίασο συμπληρώνουν οι Πίτερ Ίστλαντ (Peter Eastland), Φράνκι Λίπμαν (Frankie Lipman), Σίλια Νέλσον (Celia Nelson) και Νάταλι Τόμας (Natalie Thomas).

Σύμφωνα με το WhatsOnStage, οι παραστάσεις του «Electra/Persona» θα ολοκληρωθούν στις 10 Οκτωβρίου σφραγίζοντας το θεατρικό φθινόπωρο του Λονδίνου.

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