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17.08.2026 07:59

Πύρινη κόλαση στο Βέλγιο: Εκκενώθηκε τμήμα γερμανικής παραμεθόριας πόλης

17.08.2026 07:59
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Η γερμανική πόλη Μόνσαου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσε χθες Κυριακή το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους κάτοικοι συνοικίας της, εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που ρημάζει βελγικό δάσος και κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε περί τις 23:30 (ώρα Ελλάδας), η δημοτική αρχή στην πόλη αυτή κάπου 12.000 κατοίκων έκανε γνωστό ότι αποφάσισε να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι πολίτες που ζουν σε δυο δρόμους, «λαμβανομένων υπόψη της τρέχουσας εξάπλωσης της φωτιάς και των καπνών» και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Στάλθηκαν μηνύματα προειδοποίησης στους κατοίκους, για τους οποίος στήθηκε κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας σε σχολείο.

«Το μέτρο αυτό σκοπό έχει την προστασία του πληθυσμού. Η εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτιμάται συνεχώς», πρόσθεσε η δημοτική αρχή.

Ήδη νωρίτερα χθες ο δήμος είχε απευθύνει σύσταση στους πολίτες να φύγουν, όταν ακόμη το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν ενάμισι χιλιόμετρο από τα σύνορα της Γερμανίας και 1,8 χλμ. από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή.

Η πυρκαγιά στο Βέλγιο έχει απανθρακώσει σχεδόν 30.000 στρέμματα κατάφυτου και δυσπρόσιτου δάσους. Χαρακτηρίζεται μια από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας.

Το απόγευμα ο δήμος της Μόνσαου τόνισε πως ακόμη κι αν η πυρκαγιά δεν εξαπλωθεί στην επικράτεια της Γερμανίας προεξοφλούσε «εκτεταμένη μόλυνση του αέρα εξαιτίας των καπνών».

Πυροσβέστες από όλη την περιοχή σπεύδουν να υποστηρίξουν την επιχείρηση για να ελεγχθούν οι φλόγες, σύμφωνα με την ενημέρωση αργά το βράδυ.

Οι βελγικές αρχές είχαν δώσει εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι της κοινότητας Κίχελσαϊντ, περίπου 10 λεπτά οδικώς από τη Μόνσαου.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή εξάλλου 1.800 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη δυτική Γερμανία, εξαιτίας φωτιάς που είχε εξαπλωθεί σε κάπου 3.000 στρέμματα και απειλούσε σπίτια. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον ουσιαστικά ελεγχθεί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με το γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο WDR.

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