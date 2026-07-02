Πετράλωνα: Στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων της Πολεοδομίας η κατάρρευση της πολυκατοικίας 

Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε η τετραώροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα καλούνται να φωτίσουν οι πραγματογνώμονες της Πολεοδομίας, με τις αποκαλύψεις για παραλείψεις στο γειτονικό εργοτάξιο να παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας.

Μετά τους πρώτους ελέγχους που διενήργησε το Τμήμα Επικινδύνων της Πολεοδομίας Αθηνών, ειδικό κλιμάκιο μεταβαίνει στο σημείο προκειμένου να καταγράψει τις αστοχίες που οδήγησαν στην πτώση του κτιρίου.

Η αρχική εκτίμηση έμπειρων μηχανικών δείχνει πως το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης εντοπίζεται στις εργασίες του διπλανού οικοπέδου.

Συγκεκριμένα, οι εκσκαφές φαίνεται να ξεπέρασαν κατά πολύ τα πέδιλα της όμορης πολυκατοικίας, φτάνοντας στα 4-5 μέτρα βάθος (από το 1,5 μέτρο όπου βρίσκονταν τα θεμέλια), χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιηθεί εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ταχείας πήξεως.

Η απουσία αυτών των βασικών μέτρων στήριξης, σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους, στάθηκε μοιραία.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η κατάρρευση ενός κτιρίου σπάνια οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, απαιτώντας τη συνδρομή 3-4 αιτιών. Με τη σωστή αντιστήριξη, ωστόσο, οποιοδήποτε οίκημα μπορεί να διατηρήσει τη στατικότητά του.

Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες

Η εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε άμεση, με εντολή για περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου να ελεγχθεί εξονυχιστικά αν καταστρατηγήθηκε η οικοδομική νομοθεσία κατά τις εργασίες ανέγερσης της νέας πενταώροφης οικοδομής.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθησαν πέντε άτομα: ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργάτες, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πιθανές πολεοδομικές παραβάσεις.

Λίγο αργότερα, άπαντες αφέθηκαν ελεύθεροι, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών.

Η τραγωδία αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χάρη στην παρατηρητικότητα μιας ηλικιωμένης ενοίκου, η κόρη της οποίας κάλεσε επειγόντως ιδιώτη μηχανικό.

Η έγκαιρη απομάκρυνση των κατοίκων ήταν καθοριστική, καθώς η πολυκατοικία έπεσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί.

Το πλέον αποκαλυπτικό στοιχείο της δικογραφίας έγκειται στα γραπτά μηνύματα που αντάλλαξαν επιβλέποντες μηχανικοί του έργου το πρωί της Τρίτης, ώρες πριν σημειωθεί η πτώση.

Στις 8:45, ένας εκ των μηχανικών έγραψε σε συνάδελφό του: «Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Ο όρος «ντουλάπι» παραπέμπει σε κιβώτιο αντιστήριξης για την προστασία γειτονικών κατασκευών σε βαθιές εκσκαφές, ενώ η «διαρροή» πιθανότατα υποδεικνύει την παρουσία λυμάτων που έκαναν το έδαφος εξαιρετικά σαθρό.

Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το σκάμμα προχώρησε χωρίς να κατασκευαστεί εγκαίρως το απαραίτητο τσιμεντένιο διάφραγμα.

Η ΕΛ.ΑΣ. λαμβάνει συνεχώς καταθέσεις, με 6-7 ενοίκους να περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές. Σύμφωνα με μαρτυρία, ένας μηχανικός χτύπησε τα κουδούνια αναφέροντας ένα «πρόβλημα», ωστόσο φέρεται να καθησύχασε τους κατοίκους πως δεν υφίσταται κίνδυνος κατάρρευσης.

Οι ίδιοι οι μηχανικοί υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους ότι είχαν λάβει μέτρα και πως η εκσκαφή γινόταν σταδιακά, ισχυρισμός που ωστόσο αντικρούεται τόσο από τα πρώτα τεχνικά ευρήματα όσο και από το οπτικό υλικό που δείχνει εκτεθειμένο χώμα δίπλα στα θεμέλια.

Το κτίριο είχε ήδη αρχίσει να αποκολλάται από τη διπλανή πολυκατοικία, παρουσιάζοντας τεράστιο κενό και έντονη κλίση, ένδειξη απώλειας της στατικής του επάρκειας.

Σε αυτό το σκηνικό, η έλευση της ιδιώτη μηχανικού υπήρξε το μοναδικό ανάχωμα απέναντι στην τραγωδία, καθώς, βλέποντας το κενό ανάμεσα στα κτίρια, ζήτησε την άμεση εγκατάλειψη των διαμερισμάτων. Μία ηλικιωμένη γλίτωσε από θαύμα, καθώς είχε βγει για λίγο στον φούρνο.

Αίσθηση, πάντως, προκαλεί η καταγγελία της κόρης της ενοίκου προς τις Αρχές. Όταν εξέφρασαν την ανησυχία τους στους επιβλέποντες του έργου για την κλίση, εκείνοι φέρονται να απάντησαν με απίστευτη ελαφρότητα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει».

Σε επίπεδο αλληλεγγύης, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλαύτης ανακοίνωσε πως ο δήμος προσανατολίζεται στη διάθεση έξι διαμερισμάτων για τη φιλοξενία των πληγέντων, ενώ έχει εγκριθεί έκτακτο βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια.

Η δικαστική και τεχνική έρευνα, μέσω των πραγματογνωμοσυνών και του ελέγχου των αδειών, αναμένεται να ρίξει άπλετο φως στα αίτια της καταστροφής.

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