Δημογλίδου για Θεσσαλονίκη: Εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα – Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία (video)

Αισιόδοξη για την πορεία των ερευνών σχετικά με την επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (2/7) η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας τόνισε ότι οι Αρχές αναμένουν σύντομα εξελίξεις στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου καθώς «η έρευνα της αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα», «τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία».

«Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα 3 χτυπήματα» τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον Ant1 επισημαίνοντας ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».

«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις» τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου σημειώνοντας ωστόσο ότι «είναι νωρίς να μείνουμε στα τρίτα άτομα» καθώς πρέπει να ελεγχθεί βοντεοληπτικό υλικό από πού μεγάλη ακτίνα.

Κληθείσα να απαντήσει σχετικά με την επιλογή των τριών προσώπων που δέχθηκαν επίθεση, η ίδια σημείωσε ότι οι δράστες τέτοιου είδους επιθέσεων «συνήθως επιλέγουν πρόσφορο σημείο ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί εύκολα από τις αρχές, ή γιατί δεν είχαν φρούρηση τα τρία πρόσωπα».

Υπογραμμίζοντας ότι «έχει γίνει πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο (σ.σ. των επιθέσεων) από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών» η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη δικαιοσύνη».

Αναφερόμενη στις δράσεις αστυνομίας τα τελευταία χρόνια για την εκκένωση καταλήψεων η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι «τελευταία ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε χώρο που να ανήκει σε πανεπιστήμιο. Θυμόμαστε όλοι στο παρελθόν τοι γινόταν ιδιαίτερα με το πανεπιστήμιο».

«Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου».

«Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι «δείχνουν» οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής

Σύμφωνα με το υλικό που έχει συλλέξει η Αντιτρομοκρατική, δύο από αυτούς επέβαιναν στην πρώτη μοτοσικλέτα και τοποθετούσαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ ένα ακόμη άτομο σε δεύτερη μηχανή φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης, ως «τσιλιαδόρος».

Δεν αποκλείεται να υπάρχει και τέταρτο άτομο, πιθανόν οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Μετά τις επιθέσεις, οι κινήσεις τους φαίνεται να καταγράφονται καθαρά σε βιντεοληπτικό υλικό κατά την αποχώρησή τους από δύο σημεία που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

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