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02.07.2026 10:10

Ρέθυμνο: Στην Αθήνα 6χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο – Μάχη για να σωθεί το πόδι του

02.07.2026 10:10
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φωτογραφία αρχείου

Στην Αθήνα μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) ένας 6χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου.

Η μεταφορά του κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Το παιδί είχε διακομιστεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοικτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη ως προς τη ζωή του, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αεροδιακομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το 6χρονο αγόρι επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 11:24
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