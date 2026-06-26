Επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά της Ρόδου: Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε ναυτικό σε νοσοκομείο (Video)

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Επιχείρηση αεροδιακομιδής (MEDEVAC) πραγματοποίησε την Πέμπτη, 25/6, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τη μεταφορά ναυτικού από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos» που βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Ρόδο.
Το πλοίο έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του νησιού, όταν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση απομάκρυνση του μέλους του πληρώματος προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα. Στο σημείο έσπευσε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας για την εκτέλεση της επιχείρησης.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και παραδόθηκε για ιατρική περίθαλψη.
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