Επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά της Ρόδου: Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε ναυτικό σε νοσοκομείο (Video)

Επιχείρηση αεροδιακομιδής (MEDEVAC) πραγματοποίησε την Πέμπτη, 25/6, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τη μεταφορά ναυτικού από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos» που βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Ρόδο.

Το πλοίο έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του νησιού, όταν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση απομάκρυνση του μέλους του πληρώματος προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα. Στο σημείο έσπευσε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας για την εκτέλεση της επιχείρησης.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, 🚁Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40νμ νοτιοανατολικά της Ρόδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.#HAF #ΠολεμικήΑεροπορία #384ΜΕΔ pic.twitter.com/jpFULgyuDQ — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) June 26, 2026

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και παραδόθηκε για ιατρική περίθαλψη.

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