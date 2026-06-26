search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 22:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.06.2026 22:05

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Σουγιάδες, κατσαβίδια, σιδερογροθιές κατάσχεσε η αστυνομία από τα σπίτια των κατηγορουμένων

26.06.2026 22:05
kallithea

Οπαδικά κίνητρα και προγενέστερες αντιπαλότητες βρίσκοταν πίσω από τη συμπλοκή ανηλίκων στην Καλλιθέα που οδήγησε στον θάνατο 15χρονου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Από τα σπίτια των κατηγορούμενων και τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν: 

  • Σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλοπ, σιδερογροθιά
  • Προστατευτικό κράνος
  • Φιαλίδια χρώματος (σπρέι)
  • Φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • Κινητά τηλέφωνα
  • Ρουχισμός που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμπλοκή
  • Κασκόλ, πανό, αυτοκόλλητα και λοιπό υλικό με οπαδικό περιεχόμενο

Από το βιολογικό υλικό που συλλέχθηκε ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο 17χρονος δράστης της ανθρωποκτονίας

Το βράδυ της Τετάρτης (24/6), σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήρθαν σε αντιπαράθεση τρεις ομάδες νεαρών. Ακολούθησε γενικευμένη συμπλοκή, με εκατέρωθεν επιθέσεις με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μέλη μίας από τις ομάδες καταδίωξαν ανήλικο, με συνέπεια να ακολουθήσει νέο επεισόδιο, κατά το οποίο ο 17χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον 15χρονο.  Όπως διακριβώθηκε, το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.

Από την εξέλιξη της προανάκρισης, καθώς και από τη συνδυαστική αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον 16 εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία -6- συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες, πλην ενός ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης

Καλλιθέα: Η αγριότητα της δολοφονίας θα αναδειχθεί με κάθε νόμιμο μέσο, λένε οι δικηγόροι της οικογένειας του 15χρονου

Η στιγμή που μια φωτοβολίδα άλλαξε τα πάντα: Η αδελφή του 7χρονου Χρήστου που σκοτώθηκε το 2011 περιγράφει πώς έμαθε για την τραγική απώλεια

Έκανε τον πόνο κοινωνική προσφορά: Η κυρία Χαριτίνη δώρισε ασθενοφόρο αξίας 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ Πάτρας 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Σουγιάδες, κατσαβίδια, σιδερογροθιές κατάσχεσε η αστυνομία από τα σπίτια των κατηγορουμένων

AP26177672898297
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σενεγάλη – Ιράκ 1-0 και Νορβηγία – Γαλλία 0-1 – Live οι αγώνες σε Τορόντο και Βοστώνη

ktinwdia_gastouni
ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000€ στην 60χρονη που πάτησε σκύλο με το αυτοκίνητό της – Προσφυγή ετοιμάζει η υπεράσπιση

rally-akropolis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαράδεκτο περιστατικό στο Ράλλυ Ακρόπολις: Πέταξαν πέτρα σε αγωνιστικό (Video)

mitsotakis golemis 99- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

O Μητσοτάκης, ο… Buzz Lightyear και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο Διάστημα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

avramopoulos – varoyfakis- papamimikos- kairidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η «Sputnik moment» του Μαξίμου, το SOS για ακρίβεια, ο Αβραμόπουλος, η απρέπεια Βαρουφάκη, ο δραστήριος Παπαμιμίκος και ο εκνευρισμένος Καιρίδης  

volos limani – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 22:22
kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Σουγιάδες, κατσαβίδια, σιδερογροθιές κατάσχεσε η αστυνομία από τα σπίτια των κατηγορουμένων

AP26177672898297
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σενεγάλη – Ιράκ 1-0 και Νορβηγία – Γαλλία 0-1 – Live οι αγώνες σε Τορόντο και Βοστώνη

ktinwdia_gastouni
ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000€ στην 60χρονη που πάτησε σκύλο με το αυτοκίνητό της – Προσφυγή ετοιμάζει η υπεράσπιση

1 / 3