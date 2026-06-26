Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Σουγιάδες, κατσαβίδια, σιδερογροθιές κατάσχεσε η αστυνομία από τα σπίτια των κατηγορουμένων

Οπαδικά κίνητρα και προγενέστερες αντιπαλότητες βρίσκοταν πίσω από τη συμπλοκή ανηλίκων στην Καλλιθέα που οδήγησε στον θάνατο 15χρονου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Από τα σπίτια των κατηγορούμενων και τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν:

Σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλοπ, σιδερογροθιά

Προστατευτικό κράνος

Φιαλίδια χρώματος (σπρέι)

Φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

Κινητά τηλέφωνα

Ρουχισμός που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμπλοκή

Κασκόλ, πανό, αυτοκόλλητα και λοιπό υλικό με οπαδικό περιεχόμενο

Από το βιολογικό υλικό που συλλέχθηκε ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο 17χρονος δράστης της ανθρωποκτονίας

Το βράδυ της Τετάρτης (24/6), σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήρθαν σε αντιπαράθεση τρεις ομάδες νεαρών. Ακολούθησε γενικευμένη συμπλοκή, με εκατέρωθεν επιθέσεις με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μέλη μίας από τις ομάδες καταδίωξαν ανήλικο, με συνέπεια να ακολουθήσει νέο επεισόδιο, κατά το οποίο ο 17χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον 15χρονο. Όπως διακριβώθηκε, το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.

Από την εξέλιξη της προανάκρισης, καθώς και από τη συνδυαστική αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον 16 εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία -6- συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες, πλην ενός ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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