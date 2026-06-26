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26.06.2026 20:53

Καλλιθέα: Η αγριότητα της δολοφονίας θα αναδειχθεί με κάθε νόμιμο μέσο, λένε οι δικηγόροι της οικογένειας του 15χρονου

26.06.2026 20:53
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Υποστήριξη της κατηγορίας για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα θα δηλώσει η οικογένεια του θύματος η οποία μέσω των δικηγόρων της Θέμη Σοφού και Ανδρέα Λοβέρδου δηλώνει ότι σχόλια και επισημάνσεις σε social media και Μέσα Ενημέρωσης «αποκρούονται από την οικογένεια, η οποία επιφυλάσσεται, παντός δικαιώματος για την προσβολή της μνήμης του».

Σε δελτίο τύπου της δικηγορικής Εταιρίας «Σοφός και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που υπογράφεται από τους Θέμη Σοφό και Ανδρέα Λοβέρδο, «η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια του δολοφονηθέντος 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα» αναφέρονται τα εξής: «Προτιθέμεθα να δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής σε βάρος των δολοφόνων και των συνεργών τους, και κατά παντός υπαιτίου προσώπου, είτε ανηλίκου, είτε ενηλίκου. Σχόλια και επισημάνσεις για το δολοφονηθέν 15χρονο παιδί και την οικογένειά του (σε social media, ιστοσελίδες,ή/και λοιπά δημοσιογραφικά και τηλεοπτικά μέσα), αποκρούονται από την οικογένεια, η οποία επιφυλάσσεται, παντός δικαιώματος για την προσβολή της μνήμης του.

Η αγριότητα που επεδείχθη κατά το συγκεκριμένο συμβάν με αποτέλεσμα τη δολοφονία του 15χρονου Πάρη, θα αναδειχθεί με όλα τα νόμιμα μέσα από τον πατέρα και τη μητέρα του, ζητώντας την αυστηρότατη τιμώρηση όλων των εμπλεκομένων χωρίς ανοχή οιασδήποτε ελαφρυντικής περίστασης ή δικαιολόγησης των δολοφόνων. Η οικογένεια θρηνεί και παρακαλεί να γίνει αυτό σεβαστό».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 22:22
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