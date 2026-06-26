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26.06.2026 20:05

Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: «Ήθελα να τον χτυπήσω, όχι να τον σκοτώσω», κατέθεσε ο 16χρονος

26.06.2026 20:05
serres-anilikos

Σε εξέλιξη είναι η δίκη του 16χρονου που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες παραμονές Θεοφανείων του 2026.

To Σάββατο (27/6) θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Τον 17χρονο Άγγελο είχαν ανακαλύψει οι δικοί του νεκρό στην κουπαστή του σπιτιού τους. 

Η ακροαματική διαδικασία ήταν μαραθώνια, διαρκώντας 9 ώρες από τις 09:00 μέχρι τις 18:00.

Ο 16χρονος κατά την απολογία του παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άγγελο αλλά υποστήριξε πως χτυπήματα του δεν ήταν τέτοια που να επιφέρουν τον θάνατο. «Ήθελα να τον χτυπήσω αλλά όχι να τον σκοτώσω».

Η κοπέλα του 16χρονου υποστήριξε ότι δεν ήταν βίαιος «Δεν είχε προκαλέσει ποτέ φασαρία. Μου είπε ότι τον χτύπησε αλλά θα έφτανε μέχρι εκεί. Είχε θυμώσει με ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Άγγελος».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 20:51
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