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26.06.2026 17:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις – Δήλωναν εκτάσεις στην… Καστοριά

26.06.2026 17:31
opekepe

Ένοχοι κηρύχθηκαν 57 από τους 58 κατηγορούμενους αγρότες από την Κρήτη που έλαβαν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ δίχως να τις δικαιούνται, όπως αποφάσισε Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Πρόκειται για την υπόθεση Κρητικών αγροτών που, κατά την κατηγορία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δήλωσαν ψευδώς ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων στην Καστοριά. Οι καταδικασθέντες δήλωναν για να λαμβάνουν ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα, τις εκτάσεις, είτε ως βοσκοτόπους, είτε ως καλλιεργήσιμες με ελιές ή αμυγδαλιές, είδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή.

Οι δικαστές, με απόφαση που έλαβαν κατά πλειοψηφία, αθώωσαν γυναίκα παραγωγό, αποδεχόμενοι τον ισχυρισμό της περί εξάλειψης του αξιόποινου λόγω επιστροφής, εντόκως, των επίδικων χρηματικών ποσών που εισέπραξε. Το ποσό υπολογίζεται στις 30 χιλιάδες ευρώ.

Παράλληλα το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες για κάποιους εκ των καταδικασθέντων και μείωσε σε ορισμένους τα ποσά που τους είχαν καταλογιστεί αρχικά στο κατηγορητήριο.

Οι κατηγορούμενοι δεν προσήλθαν στο δικαστήριο, εκπροσωπούμενοι εξ αρχής από τους συνηγόρους τους .

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο, αφού αποφασίσει επί των ελαφρυντικών που αιτήθηκε η υπεράσπιση, θα ανακοινώσει την απόφασή του για τις ποινές.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στην δίκη. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 17:42
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ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις – Δήλωναν εκτάσεις στην… Καστοριά

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