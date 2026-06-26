search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 17:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.06.2026 16:48

Συνελήφθη 29χρονη οικιακή βοηθός που κατηγορείται ότι έκλεβε κοσμήματα και χρήματα από σπίτια σε Αθήνα και Κηφισιά

26.06.2026 16:48
astynomia_peripoliko

Στη σύλληψη μίας 29χρονης, η οποία κατηγορείται ότι αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από κατοικίες όπου εργαζόταν ως εσώκλειστη οικιακή βοηθός, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς της ΓΑΔΑ.

Ειδικότερα, η 29χρονη συνελήφθη το μεσημέρι της 23ης Ιουνίου στη Νέα Ερυθραία, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της και την απρόσκοπτη πρόσβασή της στις κατοικίες όπου εργαζόταν, αφαιρώντας συστηματικά, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά από σπίτια στις περιοχές της Αθήνας και της Κηφισιάς.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ενδεικτικό της μεθοδολογίας της ήταν ότι ζητούσε και λάμβανε μονοήμερη άδεια από την εργασία της, χωρίς ωστόσο να επιστρέφει, έχοντας στην κατοχή της τα κλοπιμαία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στην Καλλιθέα: Από μαχαιριά κάτω από την καρδιά πέθανε ο 15χρονος – Ο δράστης υποστηρίζει ότι ήταν σε άμυνα 

Καιρός: Εκρηκτικό κοκτέιλ ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών ενόψει – Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιές το Σάββατο

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η συγκινητική ιστορία του Γρηγόρη που είναι «καθαρός» 12 χρόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kifisos-botiliarisma
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διάζωμα στον Κηφισό – Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία

pierrakakis ouggaria – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια της Ουγγαρίας να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις – Δήλωναν εκτάσεις στην… Καστοριά

plane china
ΚΟΣΜΟΣ

Μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου (Video)

pit jolie 88- new
LIFESTYLE

Πιτ – Τζολί: Νέο επεισόδιο στο σίριαλ με τη δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval – Νίκη του Μπραντ αυτή τη φορά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

avramopoulos – varoyfakis- papamimikos- kairidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η «Sputnik moment» του Μαξίμου, το SOS για ακρίβεια, ο Αβραμόπουλος, η απρέπεια Βαρουφάκη, ο δραστήριος Παπαμιμίκος και ο εκνευρισμένος Καιρίδης  

volos limani – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

BALASKAS_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

«Έκανα λάθος, δεν θα επαναληφθεί» λέει ο Μπαλάσκας μετά τη μήνυση Αξιωματικών της Ασφάλειας Χανιών - Το σχόλιο που τους εξόργισε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 17:44
kifisos-botiliarisma
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διάζωμα στον Κηφισό – Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία

pierrakakis ouggaria – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια της Ουγγαρίας να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις – Δήλωναν εκτάσεις στην… Καστοριά

1 / 3