Καιρός: Εκρηκτικό κοκτέιλ ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών ενόψει – Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιές το Σάββατο

Τα μελτέμια σε συνδυασμό με τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να αποτελέσουν φυτίλι έτοιμο να ανάψει φωτιές το επόμενο τριήμερο.

Οι ενισχυμένοι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αναμένεται να εκτοξεύσουν στα ύψη τον κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς.

Πιο αναλυτικά, η αστάθεια έχει αρχίσει ήδη να περιορίζεται στην χώρα και ο καιρός του Σαββατοκύριακου θα είναι καθαρά καλοκαιρινός με μελτέμια. Για το Σάββατο (27.07.2026) προβλέπονται βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ τοπικά που σταδιακά θα επηρεάσουν και τα ανατολικά ηπειρωτικά, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού ο αυξημένος κίνδυνος για φωτιές.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να αναμένονται ακραίες συνθήκες καύσωνα.

Το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, με λίγες μόνο τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως οι βοριάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η ενίσχυση των ανέμων θα αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όπου αναμένεται υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.

Από την Τρίτη το μελτέμι θα αρχίσει να εξασθενεί, γεγονός που θα μειώσει τον κίνδυνο πυρκαγιών, όμως ταυτόχρονα θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να ανέβει.

Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά σε 17 περιοχές

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς – κατηγορία Κινδύνου 4, προβλέπεται για το Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Στο επίπεδο κινδύνου 4 βρίσκονται η Αττική και τα Κύθηρα, καθώς και οι Εύβοια, Σκύρος, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία και Αρκαδία.

Για την υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Υψηλός).

Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Παίρνει την ανηφόρα ο υδράργυρος, αλλά όχι σε επίπεδα καύσωνα

Προς τα μέσα της εβδομάδας ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 βαθμούς, καθώς θερμότερες αέριες μάζες από την κεντρική Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας.

Παρόλα αυτά, δεν αναμένονται ακραίες τιμές, καθώς το κύμα ζέστης που επηρεάζει την Ευρώπη θα έχει αρχίσει να εξασθενεί όταν φτάσει στην περιοχή μας.

ΕΜΥ: Πρόγνωση για το Σάββατο 27.06.2026



Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια παραθαλάσσια 6 με 7 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και θα φτάσει, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29 με 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς και στην ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά Αίθριος.

Άνεμοι: Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 28.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Δευτέρας 29.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και το πρωί πιθανόν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη 30.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια και τα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια και κατά 1 βαθμό στα ανατολικά και τα νότια.

Ο καιρός της Τετάρτης 01.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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