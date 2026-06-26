Ιδιαίτερα διαφωτιστικές είναι οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά στη Μύκονο, με την κάλυψη εταιρείας βαν για μεταφορά τουριστών, που έπεσε στα χέρια της αστυνομίας.

Ο φερόμενος ως αρχηγός παρουσιαζόταν ως επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη μεταφορά των επισκεπτών που έφταναν στο νησί , ουσιαστικά όμως μετέφερε σε συνεργασία με τους οδηγούς, ναρκωτικά και, κυρίως, κοκαΐνη, αποκομίζοντας «κέρδος» που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.



«Έχει μπάτσους εδώ πέρα»

Χαρακτηριστική είναι μία από τις συνομιλίες που «αλίευσαν» τα στελέχη της αστυνομίας, στην οποία ακούγεται να μιλά ένας οδηγός-διακινητής με τον υπαρχηγό της ομάδας.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα μπρο.

Υπαρχηγός: Μου είπες να μην σε πάρω, μετά χάθηκε, λέω «τί έγινε;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: Όχι, επειδή είχα πελάτες και τώρα πάλι ήρθε πλοίο αλλά αρχ…, τώρα έρχεται άλλο ένα και τέλος μετά.

Υπαρχηγός: Εντάξει, οκ.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έχει κάτι μπάτσους τώρα, βλάκες, εδώ πέρα ρε.

Υπαρχηγός: Ναι;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, ναι. Γαμ… τα.

Υπαρχηγός: Την στήνουνε κάτω;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

«Δεν ξέρω για βράχο, έξτα θέλει αυτός»

Ενδεικτικός είναι και ο παρακάτω διάλογος μεταξύ ενός διακινητή και ενός πελάτη που περιστρέφεται γύρω από έναν… βράχο και μια ουσία που την αποκαλούν ως «έξτα».

Πελάτης του κυκλώματος: Έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Σε στέλνω ένα τηλέφωνο είναι δικός μου αυτός, απλά αυτός έχει βράχο κατάλαβες;

Πελάτης του κυκλώματος: Εεε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Συνεργαζόμαστε με το παιδί.

Πελάτης του κυκλώματος: Εεε άκουσε με… δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξ θέλει αυτός.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έξι θέλει αυτός;

Πελάτης του κυκλώματος: Έξτα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έξτα;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έχουμε.

«Μην του δώσεις αν δεν σου δώσει λεφτά»

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ διακινητή και υπαρχηγού για μια παράδοση ναρκωτικών.

Οδηγός transfer: Έλα ρε.

Υπαρχηγός: Έλα ρε. Που είσαι;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Σπίτι.

Υπαρχηγός: Μπορείς να πας δύο στα Άνω Μερά στο βλάκα;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Άνω Μερά;=

Υπαρχηγός: Ναι, στον βλάκα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Σου φτιάχνω τα ρούχα να ξέρεις τώρα. Πάω πάω.

Υπαρχηγός: Ok. Tου λέω να μου στείλει location και σου στέλνω. Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Α στον χαζό; Στον χαζό;

Υπαρχηγός: Ναι, στο χαζό. Αν σου πει φέρτα και να τα πάω και τέτοια, μην τον πιστέψεις.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει, άστο χαχαχα, άστο.



«Αυτοί θα θέλουνε drugs και γυναίκες»

Αποκαλυπτικός είναι και ένας διάλογος στον οποίο γίνεται λόγος για τις απαιτήσεις κάποιων πελατών οι οποίοι επιθυμούν ναρκωτικά και γυναίκες.

Υπαρχηγός: Αυτοί τώρα θα θέλουνε drugs και γυναίκες.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, το ξέρω.

Υπαρχηγός: Γυναίκες θέλουνε;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ρε μπρο δε μου είπανε κάτι για γυναίκες αλλά θέλουνε ξέρω γω να πάω εκεί να αράξουμε.. τους είπα και για το άλλο.

Υπαρχηγός: Ναι, πες τους για το άλλο και βλέπουμε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ντάξει οκ.

Υπαρχηγός: Έλα, έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα.

Πώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση

Υπενθυμίζεται ότι η Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ειδικές ανακριτικές τεχνικές και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Οι ρόλοι των μελών του κυκλώματος

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

37χρονος, ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση , έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,

, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών, 39χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις,

ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις, 38χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων,

και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, 25χρονος, που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και

ουσιών και 38χρονη, στην οποία είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους -2- κιλών και -690,3- γραμμαρίων,

ροζ κοκαΐνη, βάρους -705,65- γραμμαρίων,

MDMA βάρους -754,4- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -418- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους -8- γραμμαρίων,

-846- δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών,

κεταμίνη, βάρους -205,7- γραμμαρίων,

παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου,

-30- χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία,

-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-4- φορτηγά οχήματα (van),

-2- μοτοσικλέτες και -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-14- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων,

χρηματοκιβώτιο,

πλήθος νάιλον συσκευασιώνκαι

τα χρηματικά ποσά των -94.575- ευρώ και -11.500- δολαρίων.

Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών κυμαίνονταν ανάλογα το είδος τους και συγκεκριμένα:

η κοκαΐνη προς -120- έως -200- € το γραμμάριο,

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς -170- έως -200- ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς -60- με -80- ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς -20- ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς -30- ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς -150- έως -180- ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς -20- ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς -40- ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς -5- ευρώ το δισκίο.

Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δυο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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