«Ξήλωσαν» κύκλωμα στη Μύκονο που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά – 5 συλλήψεις, ανάμεσά τους και επιχειρηματίας

Κύκλωμα διακίνησης σκληρών ναρκωτικών που δρούσε στη Μύκονο εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), γνωστή και ως «ελληνικό FBI».

Από το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση, με στόχο την πλήρη αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο νησί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στελέχη της Δ.Α.Ο.Ε. έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη πέντε (5) ατόμων. Πρόκειται για τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος, αλβανικής καταγωγής, τη σύντροφό του από τη Ρουμανία και 3 άνδρες, ελληνικής καταγωγής, εκ των οποίων οι 2 φέρεται να είναι οδηγοί.

Ο αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν που μεταφέρουν τουρίστες στο νησί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται:

Κοκαΐνη

Κεταμίνη

Μεθαμφεταμίνη

Δισκία Ecstasy

Ακατέργαστη κάνναβη

Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία με τα αναλυτικά αποτελέσματα των ερευνών.

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