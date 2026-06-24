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24.06.2026 15:27

Λεωφόρος Κηφισού: Καραμπόλα πέντε οχημάτων – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία

24.06.2026 15:27
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Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Λιοσίων, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. φορτηγό, ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα και τρεις μοτοσικλέτες.

Από το περιστατικό έχει προκληθεί αυξημένη κίνηση στο σημείο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις καθώς κινούνται προς τα βόρεια προάστια και την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 15:36
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Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου για δανειολήπτες: «Είστε οφσάιντ, κουνάτε και το γκολπόστ» – «Σύρεστε από την απόφαση του Αρείου Πάγου»  

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ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισού: Καραμπόλα πέντε οχημάτων – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία

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ΕΡΤ: Μοιράζει εισιτήρια για ημιτελικούς και τελικό Μουντιάλ – Τα έξοδα μετάβασης- διαμονής δεν καλύπτονται

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