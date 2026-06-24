Λεωφόρος Κηφισού: Καραμπόλα πέντε οχημάτων – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Λιοσίων, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. φορτηγό, ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα και τρεις μοτοσικλέτες.

Από το περιστατικό έχει προκληθεί αυξημένη κίνηση στο σημείο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις καθώς κινούνται προς τα βόρεια προάστια και την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

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