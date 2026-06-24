Θεσσαλονίκη: «Αντέδρασα υπό καθεστώς ακραίου φόβου» είπε η 29χρονη που επιτέθηκε στον σύντροφό της με δύο μαχαίρια

Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η κατηγορούμενη, με καταγωγή από τη Ρουμανία, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η ίδια, μέσω της συνηγόρου της, υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καθώς, όπως λέει, υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και δέχθηκε επίθεση από τον 24χρονο σύντροφό της (ημεδαπό).

Από την επίθεση, ο 24χρονος (ημεδαπός) υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.

Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.

Όπως φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά η 29χρονη, επιχείρησε να διαφύγει από το διαμέρισμα όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να καλέσει την αστυνομία, όμως ο νεαρός άντρας την εμπόδισε, της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και την κράτησε εγκλωβισμένη στο σπίτι. «Αντέδρασα υπό καθεστώς ακραίου φόβου, χωρίς πρόθεση να αφαιρέσω ζωή, ενώ κάλεσα το ΕΚΑΒ μετά το συμβάν», φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς.

Μέχρι να απολογηθεί, η 29χρονη παραμένει υπό κράτηση.

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