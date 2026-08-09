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09.08.2026 13:48

Αλβανία: Μεγάλη φωτιά καίει δάσος κοντά στα Τίρανα – Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και εκκένωση οικισμών

09.08.2026 13:48
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Φωτιά που εκδηλώθηκε χθες Σάββατο καίει ανεξέλεγκτη σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρα από τα Τίρανα Αλβανίας με πυροσβέστες, ελικόπτερα και στρατιωτικές δυνάμεις να δίνουν μάχη όλη τη νύχτα να την περιορίσουν.

Οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις χωριών και στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να προκάλεσε κατά λάθος τη φωτιά.

Τρία στρατιωτικά ελικόπτερα συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται τόσο από αέρος όσο και στο έδαφος, καθώς το απότομο και δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστών.

Κάτοικοι από την περιοχή Barabit–Lluban, στον δήμο Kruje, απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν οι φλόγες κινήθηκαν προς κατοικημένες ζώνες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις αρχές, έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στο σπίτι του το Σάββατο. Λόγω των ισχρών ανέμων οι φλόγες ξέφυγαν από τον έλεγχο και επεκτάθηκαν προς το όρος Kruje, απειλώντας γειτονικές κοινότητες.

Η πυρκαγιά καίει από το απόγευμα του Σαββάτου και παραμένει ενεργή, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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