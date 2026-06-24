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24.06.2026 14:39

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

24.06.2026 14:39
paideias ypourgeio

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, μετά τη μία το μεσημέρι θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων και στην έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από το υπουργείο.

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