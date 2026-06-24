Έσβησε η φωτιά στον Ασπρόπυργο

Έσβησε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 11.51 σε ξερά χόρτα κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη, δεν απείλησε, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της. Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Διαβάστε επίσης:

Ρευματοκλοπές: Πώς το κύκλωμα «πείραζε» τους ψηφιακούς μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 600 υποθέσεις, πέντε συλλήψεις (video)

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 29χρονη που επιτέθηκε με δύο μαχαίρια στον σύντροφό της

Χανιά: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη – Δικαιοσύνη ζητούν οι συγγενείς, «συγγνώμη» λέει τώρα ο δράστης