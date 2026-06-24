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24.06.2026 12:35

Ασπρόπυργος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη – Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής (video)

24.06.2026 12:35
PYROSVESTIKI
φωτογραφία αρχείου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6) στον Ασπρόπυργο, σε χαμηλή ξηρή βλάστηση πάνω από την λίμνη Κουμουνδούρου στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα.

Από τη φωτιά δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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