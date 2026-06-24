Ασπρόπυργος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά κοντά στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη – Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής (video)

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6) στον Ασπρόπυργο, σε χαμηλή ξηρή βλάστηση πάνω από την λίμνη Κουμουνδούρου στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2026

Από τη φωτιά δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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