«Ψυχή μου μοναδική, στολίδι του νοσοκομείου»: Συγκλονίζουν τα μηνύματα για την 36χρονη Μάγδα, που έφυγε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της

Η είδηση του θανάτου της Μάγδας Πασβούρη έπεσε σαν κεραυνός στη Λέσβο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία που γνώριζε τη νεαρή γιατρό ως έναν άνθρωπο γεμάτο ζωή, προσφορά και αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Η άτυχη γιατρός αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές μετά τον τοκετό και, παρά τη σκληρή μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι της και να αγκαλιάσει το παιδί που περίμενε με τόση ανυπομονησία. Τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απώλειά της είναι συγκλονιστικά.

«Από χθες αρνούμαι να πιστέψω αυτό που άκουσα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί. Ο εγκέφαλός μου δεν μπορεί να δεχτεί κάτι τέτοιο. Ψυχή μου μοναδική, στολίδι του νοσοκομείου και του ΕΚΑΒ. Μου στάθηκες σαν αδελφή. Τα λόγια δεν υπάρχουν μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής σου». Λέξεις που αποκαλύπτουν πως η σχέση τους ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας και είχε μετατραπεί σε βαθύ δεσμό ζωής» γράφει μια συνάδελφός της.

Σε άλλες αναρτήσεις, τα λόγια είναι λιγότερα, αλλά εξίσου φορτισμένα. «Ψυχή μου… Χαμόγελό μου…», γράφει φίλη της, συνοδεύοντας τη φράση με μια φωτογραφία αφιερωμένη στη μνήμη της Μάγδας Πασβούρη, η οποία υπηρέτησε με αυταπάρνηση το λειτούργημά της μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Εσύ ,εσύ που έκανες πάντοτε το καλό για όλους μας .. εσύ κορίτσι μου γλυκό θα μας λείπεις για πάντα …Προστάτευε την οικογένεια σου από εκεί ψηλά, γιατί είναι σκοτάδια γύρω τους πλέον .Θα σε θυμόμαστε με απέραντη αγάπη και σεβασμό» γράφει μια άλλη φίλη της 36χρονης.

Συνάδελφοι και φίλοι μιλούν για μια γυναίκα που ξεχώριζε για το χαμόγελό της, την καλοσύνη, τη δοτικότητα και την αστείρευτη διάθεση να βοηθά όποιον είχε ανάγκη. «Εσύ μια υπέροχη γιατρός που τους έκανες όλους καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά μία ακόμη συνάδελφός της, συμπυκνώνοντας σε λίγες λέξεις την εικόνα που είχε αφήσει πίσω της.

Για όσους τη γνώρισαν από κοντά, η Μάγδα δεν ήταν απλώς μια εξαιρετική επιστήμονας. Ήταν ο άνθρωπος που θα βρισκόταν πάντα δίπλα σε όποιον χρειαζόταν στήριξη, μια παρουσία που συνδύαζε επαγγελματισμό, ανθρωπιά και ζεστασιά. Ένα πρόσωπο που κέρδιζε την εκτίμηση και την αγάπη όλων όσοι συνεργάστηκαν ή βρέθηκαν στον δρόμο της.

Την ώρα που οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, στη Μυτιλήνη οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τον αδόκητο θάνατο της 36χρονης, την «Μαγδούλα» τους, όπως την αποκαλούσαν χαρακτηριστικά. Τη νέα μητέρα που δεν πρόλαβε να χαρεί το παιδί της, τη γιατρό που αφιέρωσε τη ζωή της στην υπηρεσία των άλλων και τη γυναίκα με το μόνιμο χαμόγελο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

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