Πένθος στον κόσμο του βόλεϊ: Πέθανε ο Ντανιέλ Καστελάνι

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: ο Αργεντινός προπονητής Ντανιέλ Καστελάνι – ο οποίος είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό την περίοδο 2023 – 2024 – έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Η καριέρα του Ντάνιελ Καστελάνι ως προπονητής ξεκίνησε το 1993, ενώ το 1995 οδήγησε ομάδα της Αργεντινής στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Παναμερικανικούς Αγώνες. Έκανε την εμφάνισή του στον πάγκο του Ολυμπιακού το 2023, διαδεχόμενος τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι και κατέκτησε το νταμπλ στην Ελλάδα, ενώ την επόμενη περίοδο είχε συμφωνήσει με ιαπωνική ομάδα για να γνωρίσει και την κουλτούρα της χώρας.

Διαγνώστηκε όμως με καρκίνο στους όρχεις και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες. Επέστρεψε στην ενεργό δράση ως προπονητής της εθνικής γυναικών της Αργεντινής, αλλά οι μεταστάσεις τον ανάγκασαν να αποσυρθεί. Υπό την καθοδήγησή του, οι «Πάνθηρες» κατέκτησαν το 2023 το Παναμερικανικό Κύπελλο, τον πρώτο τίτλο στην ιστορία τους. Την ίδια χρονιά κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα πίσω από τη Βραζιλία και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες του Σαντιάγο.

Η ανακοίνωση της αργεντίνικης ομοσπονδίας αναφέρει ότι «οφείλουμε να ανακοινώσουμε, με βαθιά θλίψη, τον θάνατο του αγαπημένου μας Ντανιέλ Καστελάνι. Μετά από χρόνια μάχης με μια μοχθηρή ασθένεια, ο Ντάνιελ μας άφησε στα 65 του μια ανεκτίμητη κληρονομιά, όντας ένας από τους κύριους πρεσβευτές μας σε διεθνές επίπεδο και αδιαφιλονίκητη προσωπικότητα του αθλήματος μας. Αγκαλιάζουμε τα παιδιά τους Ιβάν και Αριάνα, την οικογένειά τους, τους φίλους και τους αγαπημένους τους αυτή την πολύ θλιβερή μέρα για το βόλεϊ».

HASTA SIEMPRE DANIEL CASTELLANI



Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad.



Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados. pic.twitter.com/rzckQBM1v7 — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) June 25, 2026

Ο Καστελάνι ήταν προπονητής της Σκρά Μπελτσάτοφ την περίοδο 2006–2009. Το 2009 ανέλαβε την εθνική ομάδα της Πολωνίας και, τον Σεπτέμβριο του 2009, οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλητή. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2009, του απονεμήθηκε ο Σταυρός Ιππότη του Τάγματος Polonia Restituta από τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. Απολύθηκε πριν από τη λήξη της σύμβασής του, μετά από ένα μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2010 που διεξήχθη στην Ιταλία.

Το 2012, διορίστηκε νέος προπονητής της ομάδας της PlusLiga, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Τον Μάιο του 2015, ξεκίνησε τη δουλειά του στη Sir Safety Perugia. Τον Μάιο του 2017, μετά από μία σεζόν που πέρασε στη Noliko Maaseik, μετακόμισε στη Funvic Taubaté. Ο Καστελάνι απολύθηκε από τη θέση του το 2019 και αντικαταστάθηκε από τον Ρενάν Νταλ Ζότο.

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