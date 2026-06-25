Επική τάπα Γερμανίδας βουλευτή σε στέλεχος της Ακροδεξιάς: Τον συνέκρινε με… κλειτορίδα

Ένα περιστατικό που έκανε τον γύρο του διαδικτύου κατεγράφη στη γερμανική Βουλή, όταν η πολιτικός Kathrin Gebel απευθύνθηκε σε βουλευτή της AfD με μια φράση που έγινε viral.

Η συζήτηση είχε ως αντικείμενο ψήφισμα της AfD σχετικά με τη βία κατά των γυναικών. Τα υπόλοιπα κόμματα άσκησαν κριτική στην προσέγγιση της AfD, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσε να παρουσιάσει το πρόβλημα αποκλειστικά ως ζήτημα μεταναστευτικής προέλευσης, παραβλέποντας ότι η έμφυλη βία αφορά συνολικά την κοινωνία και δεν περιορίζεται σε μία ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, ο βουλευτής της AfD αντιδρούσε συνεχώς με διακοπές, ειρωνικά σχόλια, επιδεικτικό γέλιο και έντονες διαμαρτυρίες για τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν η παράταξή του, δημιουργώντας κλίμα έντασης στην αίθουσα.

Η Kathrin Gebel τότε απευθύνθηκε προς το μέρος του λέγοντας: «Κύριε Reichert, η κλειτορίδα έχει 3.000 νευρικές απολήξεις κι όμως εσείς είστε ακόμα πιο ευαίσθητος».

Η φράση της προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα μέσα στην αίθουσα, ενώ το σχετικό clip έγινε viral διεθνώς.

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