Σκηνικό αποκάλυψης στη Βενεζουέλα: Αγωνία για αγνοούμενους και εγκλωβισμένους μετά τους σεισμούς – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Πολλοί Βενεζουελάνοι προσπαθούν με ό,τι μέσο διαθέτουν να απεγκλωβίσουν φίλους και συγγενείς που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια των γκρεμισμένων κτιρίων, πολλές ώρες μετά τους δίδυμους σεισμούς.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της χώρας ανακοίνωσε – σε νεότερο απολογισμό – ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 188.

Ο Χόρχε Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι τουλάχιστον 188 άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν μετά τους χθεσινούς σεισμούς, ενώ τουλάχιστον 1.520 έχουν τραυματιστεί.

Είπε ακόμη ότι περίπου 200 άνθρωποι πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι.

Κτίρια ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα, βουνά από χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους: στο επίκεντρο του σεισμού, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν συγκλονιστικές σκηνές καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος.

Aerial footage filmed from a helicopter early Thursday morning shows the scale of damage caused to the Northern Venezuelan coastal cities of Maiquetía and La Guaira, following yesterday’s pair of major earthquakes, which each measured a 7.2 and 7.5 magnitude and struck just to… pic.twitter.com/dwFt58LYsB June 25, 2026

Η ζώνη που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή της Λα Γκουάιρα, στα βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας. Εκεί βρίσκονται το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία, που έκλεισε επειδή υπέστη τεράστιες ζημιές, καθώς και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν.

Σε ένα από αυτά κατοικούσε ο Αντόνιο Μπερμούδες: «Υπάρχει ένα σημείο όπου μια νεαρή, η Τζένιφερ, από τον ενδέκατο όροφο, μου απάντησε. Αλλά δεν έχουμε κανένα εργαλείο, δεν έχουμε κανένα μέσο για να την βοηθήσουμε να βγει», είπε ο ανδρας.

Στο ίδιο σημείο, η Λίσμπετ Βάσκες, 37 ετών, αφηγείται πώς η οικογένειά της γλίτωσε την τελευταία στιγμή: πήδηξαν από τα παράθυρα ενώ το κτίριο είχε αρχίσει ήδη να γκρεμίζεται. «Ήταν τρομακτικό. Οι γείτονες στους επάνω ορόφους θάφτηκαν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

«Δεν μας έμεινε τίποτα. Τίποτα απολύτως, ούτε καν το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα», είπε ο Λάρι Ρόχας, 49 ετών, μπροστά σε ένα σωρό συντριμμιών όπου έχουν εγκλωβιστεί συγγενείς του.

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν. Εδώ βρίσκεται ένα κοριτσάκι, εγκλωβισμένο από χθες το βράδυ. Μπορούμε να την βγάλουμε, χρειαζόμαστε μια μπουλντόζα», είπε ο 48χρονος Ντάνι Ρίσο, άλλος κάτοικος της περιοχής.

Ο συνομήλικός του Ζαν Αλεξάντερ Καπότε, που έχασε την πεθερά του και αναζητά απεγνωσμένα την αγνοούμενη κόρη του, έκανε έκκληση για «βοήθεια, γρήγορα».

Η διεθνής βοήθεια οργανώνεται αλλά θα απαιτηθεί «μια μαζική, συλλογική προσπάθεια», προειδοποίησε νωρίτερα ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ.

Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν ότι θα ανταποκριθούν «γρήγορα και αποτελεσματικά», όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στέλνοντας «αμέσως» βοήθεια και διασώστες.

Η Κίνα, η Ινδία, ακόμη και το Ιράν (παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας), πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, πρότειναν βοήθεια, είτε ομάδες έρευνας και διάσωσης, είτε γιατρούς και νοσηλευτές.

A drive through La Guaira, Venezuela reveals the scale of the destruction left behind by Wednesday's devastating earthquakes, with collapsed buildings, damaged streets and neighborhoods reduced to rubble. At least 164 people have been killed and almost 1000 injured after twin… pic.twitter.com/dxwA99qZO5 — CBS News (@CBSNews) June 25, 2026

Λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ

Μια ομάδα δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ, στα παράλια της Βενεζουέλας.

ÚLTIMA HORA | Reportan saqueos en comercios de La Guaira tras los devastadores terremotos.



Las entidades comerciales habían quedado destrozadas por el doblete sísmico que se registraron el miércoles en Venezuela https://t.co/mL9TuSTtdZ pic.twitter.com/3uSUMwdhvY — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 25, 2026

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, άνδρες και γυναίκες έβγαιναν με σακούλες γεμάτες με τρόφιμα από ένα εμπορικό κατάστημα που είχε εν μέρει τυλιχθεί στις φλόγες.

«Η γη τρέμει»

Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, που κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 164 και οι τραυματίες 971.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18.04 τοπική ώρα (01.04 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας). Με βάση στοιχεία της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS, ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

Η πρώτη δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Ακολούθησε, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ο δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, που προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί.

Στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μπάζα και γυαλιά. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα τους στο ύπαιθρο ή μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο είπε ότι διέταξε να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο «για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα».

Το πρωί σήμερα, σχεδόν κανένα κατάστημα δεν άνοιξε. Στους δρόμους, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων ήταν πυκνή καθώς πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα, ετοιμόρροπα κτίρια.

«Η γη τρέμει, τρέμει τώρα» ακούστηκαν να φωνάζουν κατά τη διάρκεια ενός μετασεισμού, οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από ένα ήδη γκρεμισμένο κτίριο. Κάποιοι παρατηρούσαν τις ομάδες διάσωσης, άλλοι επιχειρούσαν να εντοπίσουν αγνοούμενους κάτω από τα τσιμέντα.

«Η βοήθεια επείγει»

«Ακόμη και πριν από τους σεισμούς, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια», υπενθύμισε ο Φλέτσερ. «Η καταστροφή αυτή μπορεί να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ευπάθειες. Η διεθνής, βιώσιμη στήριξη των ανθρωπιστικών οργανισμών που επεμβαίνουν επί του πεδίου είναι βασική και επείγουσα», πρόσθεσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία είναι κλειστό επειδή υπέστησαν μεγάλες ζημιές οι υποδομές του, όμως το Καράκας διαθέτει το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Aerial footage shows the extent of destruction following twin earthquakes in La Guaira, Venezuela 🇻🇪pic.twitter.com/WDNDPxABnw — Disaster News (@Top_Disaster) June 25, 2026

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι τη γειτονική Κολομβία, στην Μπογοτά, σε μια απόσταση 1.000 χιλιομέτρων. Πολλοί τους αισθάνθηκαν και σε πόλεις της βόρειας Βραζιλίας.

Το 1997 στο Καριάκο, στη βορειοανατολική Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν από σεισμό 73 άνθρωποι ενώ το 1967, από άλλο σεισμό στο Καράκας, οι νεκροί ανήλθαν σε 236.

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