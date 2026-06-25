Αστυνομική έρευνα για τον θάνατο άνδρα σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ

Δύο έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον θάνατο ενός άνδρα που χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί από επιβάτες και πλήρωμα σε μια πτήση της Jet2.

Ο Κάλουμ Κερ φέρεται να «συμπεριφερόταν επιθετικά» κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που αναχώρησε από τη Λάρνακα της Κύπρου την Κυριακή, με κατεύθυνση το Μάντσεστερ, όπου προσγειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Ο Kερ, πατέρας τριών παιδιών, ήταν ένας πυγμάχος από το Γουόρινγκτον. Σε φόρο τιμής που εξέδωσε η αστυνομία, η οικογένεια του Κερ ανέφερε: «Ο Κάλουμ ήταν οικογενειάρχης, πατέρας τριών όμορφων μικρών παιδιών, λάτρης του αθλητισμού και με χρυσή καρδιά».

Σε δήλωση, η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ ανέφερε: «Γύρω στις 2:25 π.μ. τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, οι αστυνομικοί κλήθηκαν μετά από αναφορές για έναν άνδρα που συμπεριφερόταν επιθετικά προς τους επιβάτες και το πλήρωμα σε μια πτήση από τη Λάρνακα της Κύπρου στο Μάντσεστερ, κατά την οποία ένας άλλος επιβάτης και ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας δέχτηκαν επίθεση από τον άνδρα.

Οι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος κατά την άφιξή του και εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος ακινητοποιούνταν από επιβάτες και πλήρωμα στο πίσω μέρος του αεροπλάνου».

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον Κερ, αλλά η αστυνομία λέει ότι δεν συνελήφθη και ότι μόλις οι αστυνομικοί συνειδητοποίησαν πόσο σοβαρά άρρωστος ήταν, προσπάθησαν να του σώσουν τη ζωή. Σύμφωνα με την αστυνομία: «Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χειροπέδες για να τον συλλάβουν και γρήγορα διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και ξεκίνησαν με ΚΑΡΠΑ.

«Ο άνδρας μεταφέρθηκε από παραϊατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο όπου δυστυχώς πέθανε το απόγευμα της 23ης Ιουνίου 2026».

Επειδή ο άνδρας πέθανε μετά την επαφή με τους αστυνομικούς, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανεξάρτητη Υπηρεσία Αστυνομικής Συμπεριφοράς, την αρμόδια αρχή για την αστυνομία. Η Αρχή θα διερευνήσει ανεξάρτητα τις ενέργειες της αστυνομίας του Μάντσεστερ.

Ο Αρχηγός Μάικ Άλεν δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα και να τερματίσουν το περιστατικό. Οι ντετέκτιβ μας διερευνούν το θέμα για να κατανοήσουν πλήρως τις συνθήκες».

Η Ανεξάρτητη Αρχή δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί αντιμετωπίζονταν ως μάρτυρες και δεν ήταν ύποπτοι για αδίκημα: «Σε αυτό το στάδιο, έχουμε διαπιστώσει ότι ο Κερ, 35 ετών, ακινητοποιούνταν από μέλη του κοινού στην πτήση από την Κύπρο όταν πέντε αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Κατά την άφιξή του, ένας από τους αστυνομικούς του έβαλε χειροπέδες και άρχισε να διενεργεί ελέγχους. Γρήγορα έγινε φανερό ότι δεν ανταποκρινόταν και ένα λεπτό αργότερα οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την ΚΑΡΠΑ».

Η Αρχή δήλωσε ότι η ανεξάρτητη έρευνά της «θα επικεντρωθεί στις ενέργειες της αστυνομίας, ενώ μια ξεχωριστή έρευνα της αστυνομίας του Μάντσεστερ εξετάζει τις ενέργειες των εμπλεκόμενων μελών του κοινού».

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