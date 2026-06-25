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25.06.2026 16:14

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος οπαδών της ομάδας του Μεξικού στο Κάμπο Σαν Λούκας (Video)

25.06.2026 16:14
mexico

Ένας εορτασμός για τη νίκη του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο πήρε άσχημη τροπή το βράδυ της Τετάρτης, αφού ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω από ένα πλήθος οπαδών στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας, τραυματίζοντας πάνω από δώδεκα άτομα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το δημαρχείο του Λος Κάμπος.

Συνολικά 17 άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη, πρόσθεσε η ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη.

Πολλαπλά βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επαληθεύτηκαν από το Reuters, δείχνουν ένα μαύρο αυτοκίνητο περικυκλωμένο από ένα πλήθος ανθρώπων που φορούν φανέλες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μεξικού. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο επιτάχυνε προς το πλήθος, εκτοξεύοντας τους ανθρώπους στον αέρα πριν προσκρούσει σε κολόνες.

Άλλα βίντεο που επαληθεύτηκαν από το Reuters δείχνουν το πλήθος να τραβάει κάποιον από το αυτοκίνητο και να του επιτίθεται, ενώ πολλά άτομα κείτονται αιμόφυρτα στο έδαφος σε άγνωστη κατάσταση.

«Θα ήθελα να εκφράσω την βαθύτατη αλληλεγγύη μας στους πληγέντες και τις οικογένειές τους μετά τα ατυχή γεγονότα που συνέβησαν απόψε», δήλωσε ο αναπληρωτής δήμαρχος του Λος Κάμπος, Χοσέ Μανουέλ Λαρούμπε, υποσχόμενος να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις έρευνες των αρχών για το περιστατικό.

Το Κάμπο Σαν Λούκας βρίσκεται στη χερσόνησο Μπάχα του Μεξικού και είναι ένας από τους κορυφαίους πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς του Μεξικού και μία από τις δύο κύριες πόλεις του Δήμου Λος Κάμπος, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το Σαν Χοσέ ντελ Κάμπο και τον διάδρομο του θέρετρου που τα συνδέει.

Πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε όλο το Μεξικό το βράδυ της Τετάρτης, μετά τη νίκη του Μεξικού επί της Τσεχίας με 3-0 στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 16:54
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