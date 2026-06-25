Γαλλία: Τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα (video)

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Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε εν μέσω καύσωνα, νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού.
Το τραγικό περιστατικό ανεβάζει στους τρεις τους θανάτους παιδιών κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα.
Οι γονείς βρήκαν το αγόρι στο «αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους», δήλωσε η πηγή, ενώ η γαλλική Πολιτική Προστασία επιβεβαίωσε τον θάνατό του.
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