Φονικός καύσωνας με 40άρια στην Ευρώπη: Δύο παιδιά πέθαναν μέσα σε ΙΧ στη Γαλλία, σε ποτάμια και πάρκα οι πολίτες για λίγη δροσιά (Photos/Video)

Για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι είναι μόνο Ιούνιος, η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με κύμα καύσωνα, που παραλύει τους πολίτες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και δοκιμάζει την αντοχή των υποδομών και των συστημάτων υγείας. Παράλληλα, έχει προκαλέσει και θύματα, με τα νεότερα να είναι δύο παιδάκια στη νότια Γαλλία, που πέθαναν καθώς παγιδεύτηκαν σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα.

Από το Παρίσι και τη Μαδρίτη μέχρι το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και τη Ρώμη, οι θερμοκρασίες κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ για την εποχή, που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς με τις αρχές να εκδίδουν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις και εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να περιορίσουν κάθε περιττή μετακίνηση.

Οι πολίτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από τη ζέστη, περνώντας ακόμη και τις νυχτερινές ώρες σε πάρκα, δίπλα σε ποτάμια και κανάλια, αναζητώντας λίγη δροσιά.

🇫🇷 | Habitantes de París, afectados por las altas temperaturas, transformaron el canal Saint-Martin en una piscina pública para refrescarse ante la intensa ola de calor.pic.twitter.com/EoUuvSimqQ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 21, 2026

Ήδη έχουν καταγραφεί θάνατοι, χιλιάδες σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους και βασικές μεταφορικές και αθλητικές δραστηριότητες διακόπτονται εξαιτίας της ακραίας θερμικής καταπόνησης.

Ειδικότερα, η μισή Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο Βέλγιο διαταράσσονται και αθλητικές διοργανώσεις στην Ισπανία και τη Γερμανία ακυρώνονται ή να αναβάλλονται.

Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε ένα όχημα

Δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά το απόγευμα της Δευτέρας, μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε έναν χώρο στάθμευσης στο Καρπαντρά, στη νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα, έγινε γνωστό από την εισαγγελία.

«Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, ωστόσο το σενάριο να έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα προκρίνεται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εισαγγελέας του Καρπαντρά, Ελέν Μουρζ.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στις 13.10 τοπική ώρα. Τα δύο παιδιά παγιδεύτηκαν μέσα στο όχημα, στον χώρο στάθμευσης της οικίας τους, αφού η μητέρα τους είχε επιστρέψει από τα ψώνια.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών παρείχαν βοήθεια στη μητέρα των παιδιών, η οποία προς το παρόν δεν έχει καταθέσει στην αστυνομία, διευκρίνισε η εισαγγελέας.

Οι πυροσβέστες είπαν στο AFP πως βρήκαν «δύο παιδιά που είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή αφού ειδοποιήθηκαν γύρω στις 13.20».

Αυτός ο καύσωνας, έπειτα από ένα πρώτο ανάλογο φαινόμενο στις αρχές Μαΐου, είναι «ασυνήθιστης έντασης, παρόμοιος με εκείνον του Αυγούστου του 2003», ο οποίος προκάλεσε σχεδόν 15.000 θανάτους στη Γαλλία, με τη «διάρκειά του να μην έχει καθοριστεί», σύμφωνα με τη Météo-France.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη,ενώ τουλάχιστον 13 άνθρωποι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στη Γαλλία, όπως ανέφερε η αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια ώρα, σχεδόν 2.700 γαλλικά σχολεία επρόκειτο να κλείσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους, καθώς αρχές σε όλη την Ευρώπη εξέδωσαν για σήμερα προειδοποιήσεις για κύμα καύσωνα.

Οι θερμοκρασίες στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, προβλεπόταν να υπερβούν σήμερα τους 42 βαθμούς Κελσίου και η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι για 49 διοικητικές περιφέρειες έχει εκδοθεί για σήμερα κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα.

«Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ στον τηλεοπτικό σταθμό TF1. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσίας Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη Χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να αναμένεται να φθάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου του γι’ αυτή την εποχή του χρόνου, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

Europe is experiencing a region-wide heatwave, with temperatures reaching up to 40 degrees Celsius. Authorities are urging people not to underestimate the weather and seek shelter from extreme heat. pic.twitter.com/ygfx5f0rVV — TVP World (@TVPWorld_com) June 22, 2026

Μικρή είναι η ανακούφιση τη νύχτα σε ορισμένα τμήματα της Ισπανίας, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 25 ή ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε μέρη όπως η νοτιοδυτική επαρχία Αλμέρια, ανακοίνωσε η Aemet.

Οι γαλλικές αρχές έθεσαν τη Δευτέρα 49 από τα 96 διαμερίσματα της ηπειρωτικής χώρας σε προειδοποίηση επιπέδου 1 (το σοβαρότερο επίπεδο) για κίνδυνο για τη ζωή, καλώντας 35 εκατομμύρια ανθρώπους να επιδείξουν «απόλυτη επαγρύπνηση», να πίνουν συχνά νερό, να αποφεύγουν κάθε έντονη σωματική προσπάθεια και την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

La confiance des parisiens pour se baigner au canal saint Martin, m’épate. 😅🥶 😭Bientôt on aura les retombées #canalsaintmartin #canicule pic.twitter.com/b3U36q8b0p — oumse-dia (@oumsedia69) June 20, 2026

Άλλα 40 διαμερίσματα τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό επιπέδου 2. «Πολύ υψηλές θερμοκρασίες εγκαθίστανται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France. «Οι θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας θα είναι εξαιρετικές».

🇫🇷 38 degrés à Paris, le Canal Saint-Martin prend des airs de piscine géante, et le pont s’est transformé en véritable plongeoir sous cette chaleur étouffante ! 🥵 💦 pic.twitter.com/G1aL3PRy22 — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) June 21, 2026

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι θερμοκρασίες σε όλη τη δυτική και κεντρική Γαλλία αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου από το απόγευμα της Δευτέρας, φτάνοντας τους 43°C στο Μπορντό, τους 41°C στη Λιμόζ, τους 40°C στην Τουλούζη και την Τουρ, και τους 39°C στο Παρίσι, ενώ θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

The Seine in Paris has a strange color. pic.twitter.com/my3AkwPLEd — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 21, 2026

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες τη νύχτα προβλέπεται επίσης να είναι πολύ υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με τη Météo-France, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε αρκετές πόλεις και κωμοπόλεις τη νύχτα της Κυριακής να σημειώνουν ήδη ιστορικά ρεκόρ.

Ο εθνικός δείκτης καύσωνα της Γαλλίας, ένας μέσος όρος των μέγιστων θερμοκρασιών ημέρας και νύχτας που μετρώνται σε 30 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, αναμένεται να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

«Πολλοί άνθρωποι θα υποφέρουν, επειδή τα σώματα υποφέρουν από τη συσσώρευση υψηλών θερμοκρασιών», δήλωσε η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, κατά την επίσκεψή της σε νοσοκομείο του Παρισιού τη Δευτέρα. Κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν την κατάσταση ηλικιωμένων και ευάλωτων γειτόνων.

"C’est un peu la mer à Paris."



LA QUESTION BRUT – Depuis le 17 juin, la baignade est autorisée dans le canal Saint-Martin à Paris en raison du pic de chaleur. Entre plongeons (plus ou moins autorisés), coups de soleil et algues, on a demandé aux baigneurs du canal Saint-Martin… pic.twitter.com/dt5uvOFuZJ — Brut FR (@brutofficiel) June 19, 2026

Περισσότερα από 800 σχολεία παρέμειναν κλειστά σε όλη τη χώρα τη Δευτέρα, ενώ άλλα 1.800 αναπροσάρμοσαν το πρόγραμμα των μαθημάτων ώστε οι μαθητές να φύγουν νωρίτερα. Ένα στα 10 περιφερειακά δρομολόγια τρένων γύρω από το Παρίσι ακυρώθηκε, λόγω ανησυχιών για το τροχαίο υλικό και τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Σε κλοιό καύσωνα και Ισπανία και Γερμανία – Ακυρώθηκαν διοργανώσεις

Η Ισπανία κήρυξε τον πρώτο επίσημο καύσωνα της χρονιάς από την Κυριακή έως την Τετάρτη, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται ότι θα φτάσουν τους 44°C σε ορισμένες περιοχές. Μια δημόσια προβολή στη Μαδρίτη του αγώνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας ακυρώθηκε.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε την Κυριακή για «εξαιρετικά υψηλές» θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας για την εποχή. «Οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να πέφτουν την Πέμπτη, αλλά η ζέστη θα παραμείνει έντονη», πρόσθεσε η υπηρεσία.

🚨🇫🇷 LES GENS DU SUD VONT AVOIR DU MAL À Y CROIRE : la Seine est littéralement prise d’assaut par des milliers de baigneurs en plein Paris. Enfants, adolescents, familles, touristes… l’eau est noire de monde, au point de donner l’impression d’être sur une immense plage en plein… pic.twitter.com/gf2UeOtTHt — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 20, 2026

Η Ευρώπη είναι σήμερα η ήπειρος όπου οι θερμοκρασίες απέχουν περισσότερο από το φυσιολογικό, με μέση υψηλή θερμοκρασία τους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από το σύνηθες για την περίοδο από το 1961 ως το 1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, ένα ψηφιακό εργαλείο του πρακτορείου Ρόιτερς για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Συγκριτικά, η Ασία και η Βόρεια Αμερική βρίσκονται 2 βαθμούς Κελσίου και 1,3 βαθμό Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό.

Καταφύγια άγριας ζωής στη βόρεια Ευρώπη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από τη ζέστη. Πουλιά, όπως πετροχελίδονα, χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια, τα οποία φτιάχνουν τις φωλιές τους στα γείσα των σκεπών των σπιτιών, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες, λέει o Ρομέν ντε Γέγκερ, βιολόγος και ιδρυτής του CREAVES ενός καταφυγίου για άγρια ζώα στο Τεμπλού του Βελγίου.

«Η θερμοκρασία στις στέγες μπορεί μερικές φορές να φθάσει τους 50, ακόμα και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Έτσι προτιμούν να πηδήσουν αντί να πεθάνουν και κυριολεκτικά να ψηθούν στις φωλιές τους», είπε ο ντε Γέγκερ στο Ρόιτερς, προσθέτοντας ότι το καταφύγιο έχει δεχθεί τις τρεις τελευταίες ημέρες 150 ζώα.

Στη Γερμανία, οι διοργανωτές ανέστειλαν τον τελικό του τουρνουά τένις Berlin Open και απομάκρυναν όλους τους παρευρισκόμενους από τον χώρο της διοργάνωσης εξαιτίας ισχυρών καταιγίδων, καθώς οι θερμοκρασίες στη γερμανική πρωτεύουσα ξεπέρασαν τους 30°C το Σαββατοκύριακο.

Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία με θερμοκρασίες – ρεκόρ

Οι θερμοκρασίες στο Βέλγιο –που ήδη είχαν ξεπεράσει τους 30°C την Κυριακή– θα ήταν «οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ», δήλωσε ο Νταβίντ Ντεενό, επικεφαλής προβλέψεων στο μετεωρολογικό ινστιτούτο IRM. Ορισμένα δρομολόγια τρένων τις ώρες αιχμής ακυρώθηκαν,ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος βλαβών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για «ακραία ζέστη» σε μεγάλο μέρος της νότιας Αγγλίας και σε περιοχές της Ουαλίας από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, προβλέποντας θερμοκρασίες 38°C. Το σημερινό ρεκόρ για ημέρα του Ιουνίου είναι 35,6°C, το οποίο είχε καταγραφεί το 1976.

🌍🌡️ The 2nd wave of the Heat Dome scorching Europe is coming! This Saturday, Hannover (Germany) will be roasting at 40°C (feels like 44°C!), while you could be throwing snowballs in the highlands of the Black Sea region in Türkiye. The climate has officially lost its mind.❄️ pic.twitter.com/PpIpMGKawM — Kutay Mıhlıardıç (@KutayMihliardic) June 22, 2026

Οι επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι, καθώς η Γη συνεχίζει να θερμαίνεται, τα ακραία φαινόμενα ζέστης, τα οποία ιστορικά περιορίζονταν στην καρδιά του καλοκαιριού, θα γίνονται συχνότερα, εντονότερα και θα διαρκούν περισσότερο, ενώ θα εμφανίζονται νωρίτερα και αργότερα μέσα στο έτος.

More extreme heat is on the way for the EU, with potential record highs pushing east into Central/Eastern Europe after lingering over top #corn and winter #wheat producer, France.



Max forecasted highs over the next 15 days courtesy of Commodity Weather Group shown below. #oatt pic.twitter.com/Oe2KeR0MW6 — Mike Castle (@mike_castle2) June 22, 2026

Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η μεγάλη ζέστη πρόκειται να συνεχίσει να πλήττει την χώρα τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

Πρόκειται για θερμοκρασίες μέχρι και κατά δέκα βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο του τελευταίου δεκαήμερου του Ιουνίου.

Στα μέσα της εβδομάδας το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς σε περιοχές, όπως το νησί της Σαρδηνίας, η Λομβαρδία και η Εμίλια Ρομάνια, αλλά και στην ενδοχώρα της κεντρικής Ιταλίας.

Την νύχτα το ποσοστό υγρασίας παραμένει πολύ υψηλό και οι δημοτικές αρχές των διαφόρων πόλεων της χώρας έχουν αναρτήσει στο διαδίκτυο λίστα με πάρκα και κλιματιζόμενους κλειστούς χώρους, όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν λίγη δροσιά, νερό και σκιά.

Heat wave grips Europe, triggering alerts and disruptions https://t.co/Fa1uPl2Onk — TheRightBlue (@therightblue) June 22, 2026

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