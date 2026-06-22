Βρετανία: Πώς ο Κιρ Στάρμερ έφθασε να παραιτηθεί μέσα σε μόλις δύο χρόνια

Ο Κίρ Στάρμερ είχε κάποτε χαιρετιστεί ως ο ηγέτης που θα έφερνε ρεαλισμό και σταθερότητα στη Βρετανία μετά από χρόνια πολιτικού χάους.

Όταν παραιτήθηκε από το αξίωμα του πρωθυπουργού τη Δευτέρα, η ίδια η έλλειψη ιδεολογίας που τον οδήγησε στην εξουσία ήταν και η αιτία της πτώσης του. Αφού οδήγησε το Εργατικό Κόμμα στην εξουσία το 2024 με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας, ο Στάρμερ επικεντρώθηκε σε ό,τι πίστευε ότι ήταν εφικτό να επιτευχθεί, αντί να χαράξει ένα σαφές όραμα για το μέλλον της Βρετανίας.

Καμία μεγάλη ιδέα

Σύντομα άρχισε να θεωρείται από πολλούς ψηφοφόρους και μέλη του κόμματός του ως στερούμενος πεποιθήσεων και σαφούς κατεύθυνσης, όπως ανέφεραν περισσότεροι από 20 στελέχη του κόμματος. Δεν είχε καμία μεγάλη ιδέα. Χωρίς αυτό που ένας υψηλόβαθμος βουλευτής των Εργατικών χαρακτήρισε ως «κατευθυντήριο φως», ο πρώην δικηγόρος ταλαντευόταν ανάμεσα στις ανταγωνιστικές φατρίες των Εργατικών, δεχόταν πιέσεις από ομάδες συμφερόντων και παρεξηγούνταν από επιφυλακτικούς ψηφοφόρους, πολλοί από τους οποίους κατέληξαν να μισούν αυτό που θεωρούσαν ως αναποφασιστικότητά του και τις ρομποτικές του εμφανίσεις.

Οι πολιτικές του συχνά κατέρρεαν, ακολούθησαν παραιτήσεις και απολύσεις από την ομάδα του, ενώ οι εναπομείναντες έμπιστοι συνεργάτες του αγωνίζονταν να τον βοηθήσουν να προσφέρει στη χώρα ένα σαφές μήνυμα για το τι ήθελε να κάνει η κυβέρνησή του για να «αλλάξει τη Βρετανία». Ο 63χρονος Στάρμερ στρεφόταν όλο και περισσότερο προς τη σύζυγό του Βικτόρια για συμβουλές. Στις 12 Μαΐου, πέντε ημέρες αφότου τα καταστροφικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το Εργατικό Κόμμα προκάλεσαν εκκλήσεις για την παραίτησή του, είχε ένα μακρύ γεύμα μαζί της και βγήκε αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα.

Ωστόσο, ήταν ένα σαββατοκύριακο που πέρασε με τη σύζυγό του στην εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού στο Τσέκερς που φαίνεται να τον έπεισε να αλλάξει πορεία, να υποκύψει στο αναπόφευκτο και να παραιτηθεί. Στο κατώφλι του γραφείου και της κατοικίας του στη Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε ότι θα έκανε τα πάντα για να εξασφαλίσει μια ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας στον επόμενο ηγέτη των Εργατικών, ο οποίος αναμένεται να είναι ο αντίπαλός του Άντι Μπέρναμ, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ.

Χωρίς υποστηρικτές

«Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι ο καταλληλότερος για να μας οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές», είπε σε μια συγκινητική ομιλία, κατά τη διάρκεια της οποίας η φωνή του έσπασε όταν ευχαρίστησε την οικογένειά του για την υποστήριξή της. «Άκουσα την απάντηση του κοινοβουλευτικού μου κόμματος σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με αξιοπρέπεια». Στο τέλος, εξαιρετικά αντιδημοφιλής στους ψηφοφόρους λόγω των αθετημένων υποσχέσεων και των πολιτικών ανατροπών, ο Στάρμερ είδε την υποστήριξη να του ξεφεύγει.

Ακόμη και μερικοί από τους πιο πιστούς συμμάχους του στην κορυφαία υπουργική του ομάδα τον προέτρεπαν ιδιωτικά να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας αντί για έναν καταστροφικό αγώνα για την ηγεσία. Οι υποσχέσεις του να αγωνιστεί για να διατηρήσει τη θέση του πρωθυπουργού εξαφανίστηκαν γρήγορα, αφού η πλειοψηφία του κόμματος αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές που προγραμματίζονται για το 2029 με αυτόν στο τιμόνι.

Αφού κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές για μια βουλευτική έδρα στη βορειοδυτική Αγγλία, ο Μπέρναμ θεωρούνταν πλέον ο «καταστροφέας του Reform», ο πολιτικός που είχε την ευκαιρία να κρατήσει σε απόσταση το λαϊκιστικό κόμμα του βετεράνου υποστηρικτή του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ.

«Θα έκανα τα πάντα για να σταματήσω τον Φάρατζ», δήλωσε η βουλευτής Κάθριν Γουέστ, η οποία βγήκε στο προσκήνιο το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου για να προσπαθήσει να πιέσει άλλους να αμφισβητήσουν την πρωθυπουργό. Δεν ήταν ποτέ γραφτό να γίνει έτσι.

Ο εκσυγχρονισμός των Εργατικών

Αφού εξελέγη βουλευτής του Εργατικού Κόμματος το 2015 σε ηλικία 52 ετών, ο Στάρμερ εξελέγη ηγέτης μόλις πέντε χρόνια αργότερα, αναλαμβάνοντας το κόμμα μετά το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα από το 1935 υπό τον προκάτοχό του, τον βετεράνο αριστερό Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος βρισκόταν στο στόχαστρο λόγω κατηγοριών για αντισημιτισμό και μια ασαφή πολιτική για το Brexit. Χρησιμοποίησε την εμπειρία του από τη διοίκηση της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος, ενός ανεξάρτητου φορέα που συμβουλεύει την αστυνομία και ασκεί δίωξη σε ποινικές υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων, για να προσπαθήσει να εκσυγχρονίσει το Εργατικό Κόμμα και, τελικά, να το καταστήσει πιο ελκυστικό.

Όπως και όταν ήταν Γενικός Εισαγγελέας (DPP) – ουσιαστικά ο ανώτατος εισαγγελέας της Βρετανίας – αντιμετώπισε το πρόβλημα στρατηγικά: πρώτα εξαλείφοντας τον φερόμενο αντισημιτισμό και καταπολεμώντας τις φατρίες· στη συνέχεια, επαναφέροντας την οργάνωση σε οικονομική ισορροπία· φέρνοντας τους καλύτερους βουλευτές των Εργατικών στην κορυφαία ομάδα του· και, τέλος, υιοθετώντας πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Βρετανίας. «Ό,τι προσφέρουμε θα βασίζεται σε θεμέλια οικονομικής σταθερότητας και σε ένα σχέδιο ανάπτυξης», δήλωσε τότε ο εκπρόσωπός του.

Αρχικά, η στρατηγική αυτή απέδωσε. Το πρόσφατα αναδιαμορφωμένο Εργατικό Κόμμα κέρδισε μεγάλη πλειοψηφία στο βρετανικό κοινοβούλιο των 650 εδρών, αλλά οι αναλυτές έσπευσαν να επισημάνουν ότι η νίκη του κόμματος ήταν εύθραυστη — στην πραγματικότητα, το Εργατικό Κόμμα κατέγραψε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ψήφων στην ιστορία του και η νίκη εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την τακτική ψήφο. Μετά από 14 χρόνια εσωτερικών διαμαχών, μάχες για το Brexit και πέντε πρωθυπουργούς σε οκτώ χρόνια, οι Συντηρητικοί είχαν ουσιαστικά αυτοκαταστραφεί ως κόμμα.

Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο

Ο Τζον Κέρτις, ο πιο γνωστός δημοσκόπος της Βρετανίας, δήλωσε: «Συνολικά, αυτό μοιάζει περισσότερο με εκλογές που έχασαν οι Συντηρητικοί παρά με εκλογές που κέρδισε το Εργατικό Κόμμα». Η εκκίνηση από μια εύθραυστη βάση δεν διευκολύνθηκε από την επιφυλακτική προσέγγιση της κυβέρνησης Στάρμερ όσον αφορά την πολιτική κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς και από την ήδη εντεινόμενη αντίληψη ότι όλα τα πολλά προβλήματα της Βρετανίας, από τη στέγαση έως την αναιμική οικονομική ανάπτυξη, θα χρειαστούν χρόνο για να επιλυθούν.

Μόλις ανέλαβε την εξουσία, η κυβέρνηση του Στάρμερ δυσκολεύτηκε αρχικά να καθορίσει το πολιτικό της πρόγραμμα και στη συνέχεια να το εφαρμόσει — εστιάζοντας σε μια ανάπτυξη που δεν ήρθε ποτέ πραγματικά, στη μείωση των αφίξεων παράνομων μεταναστών που συνέχιζαν να έρχονται και στην αποκατάσταση ενός συστήματος υγείας που συνέχιζε να δημιουργεί όλο και περισσότερες προκλήσεις.

Ένα μέλος της κορυφαίας ομάδας του όταν ήταν στην αντιπολίτευση δήλωσε ότι το Εργατικό Κόμμα απλώς δεν ήταν προετοιμασμένο για τη διακυβέρνηση, περιγράφοντας μια περίοδο κατά την οποία είχαν προσπαθήσει να διαμορφώσουν πολιτική, αλλά τους ζητήθηκε να «σταματήσουν» ώστε να μην «τρομάξουν τον κόσμο πριν από τις γενικές εκλογές».

«Δεν έχουμε σχέδιο για το τι θα κάνουμε όταν αναλάβουμε την εξουσία, αν τελικά το καταφέρουμε, γιατί μπορεί να μας φέρει γρουσουζιά», θυμήθηκε το άτομο αυτό. Καθώς περνούσαν οι μήνες, ο Στάρμερ προσπάθησε να αναδείξει τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του — τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη μείωση των λιστών αναμονής στις υπηρεσίες υγείας και τη διαμόρφωση ενός οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο θα ήταν δυνατή η μείωση των επιτοκίων.

Η καταστροφή με Μάντελσον

Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες αλλαγές στην προσέγγισή του, ο Στάρμερ δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός επιφυλακτικού κοινού, με έναν πρώην συνεργάτη του να αναφέρει ότι ο Στάρμερ δεν κατάφερε να προσφέρει «έναν προορισμό» από τον οποίο οι ψηφοφόροι θα μπορούσαν να κατανοήσουν ή να βρουν νόημα στις αποφάσεις του. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι δεν μπορούσαν να δουν πέρα από τα γκάφες σχετικά με τις δωρεές, τις πολιτικές ανατροπές και τον διορισμό του βετεράνου του Εργατικού Κόμματος Πίτερ Μάντελσον, παρά τις γνωστές συνδέσεις του με τον αποθανόντα καταδικασμένο Αμερικανό επιχειρηματία και σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Η υπεράσπιση του Στάρμερ ότι δεν είχε ενημερωθεί για την έκταση των δεσμών του Μάντελσον με τον Έπστιν έκανε πολλούς να αισθανθούν ότι, στην καλύτερη περίπτωση, ήταν αποκομμένος από την πραγματικότητα και, στη χειρότερη, δεν είχε τον έλεγχο της διοίκησής του. «Ήταν ένας κακός διορισμός», δήλωσε ένας πρώην συνεργάτης, υπονοώντας ότι είχε επιβληθεί από μόλις δύο άλλους πρώην συμβούλους. Η απογοήτευση μέσα στο γραφείο του στη Ντάουνινγκ Στριτ έγινε πιο αισθητή.

Ορισμένοι συνεργάτες κατηγόρησαν αυτό που αποκαλούσαν «εχθρικά δεξιά ΜΜΕ», αλλά καθώς η μία αναδιάρθρωση διαδεχόταν την άλλη, ο Στάρμερ τελικά απέτυχε να επιδείξει, όπως το περιέγραψε ένας σύμβουλος, «το πάθος του για αυτά τα εσωτερικά ζητήματα». Έχασε μερικούς από τους στενότερους συμβούλους του, μεταξύ των οποίων και τον πρώην επικεφαλής του γραφείου του Μόργκαν ΜακΣουίνι, λόγω του σκανδάλου Μάντελσον, ενώ μετά την απόλυση του ανώτατου αξιωματούχου του Υπουργείου Εξωτερικών, οι σχέσεις του με τη βρετανική δημόσια διοίκηση επιδεινώθηκαν.

Ο Στάρμερ τα πήγε καλύτερα στο διεθνές μέτωπο. Όσον αφορά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έλαβε επαίνους από ορισμένους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για τη συμβολή του στην ηγεσία της «συμμαχίας των προθύμων» — των χωρών που είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας — και, μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ηγήθηκε των συνομιλιών για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Επίσης, σημείωσε κάποια επιτυχία στο να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συχνά χαϊδεύοντας το εγώ του — προσφέροντάς του μια δεύτερη επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία και επαινώντας τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και τον τερματισμό άλλων συγκρούσεων.

Η… κατάρρευση

Ωστόσο, η καλή σχέση σύντομα αντικαταστάθηκε από μια πληθώρα ειρωνικών σχολίων εναντίον του από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν κανένας Ουίνστον Τσόρτσιλ, αφού ο Στάρμερ αρνήθηκε να εμπλέξει τη Βρετανία στον πόλεμο κατά του Ιράν. Την Κυριακή, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social: «Ο Κίρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!). Του εύχομαι να είναι καλά!».

Ίσως η μόνιμη κληρονομιά του να είναι η διάσπαση του παραδοσιακού δικομματικού συστήματος της Βρετανίας. Οι τοπικές εκλογές στην Αγγλία, καθώς και οι κοινοβουλευτικές εκλογές στη Σκωτία και την Ουαλία, έδειξαν ότι το παραδοσιακό δικομματικό σύστημα της Βρετανίας είχε καταρρεύσει, με το ακροδεξιό «Reform» να κερδίζει ισχυρή θέση σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ ο αριθμός των μελών του Εργατικού Κόμματος μειώθηκε, αυτός του «Reform» αυξήθηκε, με περισσότερους από 270.000 ανθρώπους να εγγράφονται. Ήταν αυτή η απειλή που ο Στάρμερ ήλπιζε ότι θα του εξασφάλιζε την υποστήριξη, λέγοντας στο Εργατικό Κόμμα τον Φεβρουάριο ότι η μάχη με το «Reform» ήταν η «μάχη της ζωής μας». Ήταν μια μάχη που τελικά έχασε.

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