Χαρισματικός, αυθεντικός και αισιόδοξος, ο Άντι Μπέρναμ αποτελεί το αντίθετο του νυν πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Μετά την πρόσφατη νίκη του σε ειδική βουλευτική εκλογή στο Μέικερφιλντ, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ βρίσκεται πλέον σε τροχιά για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Ντάουνινγκ Στριτ, μετά και την παραίτηση Στάρμερ.

Ήδη, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών και του πρωθυπουργικού θώκου, ευχαριστώντας τον Κιρ Στάρμερ για τα όσα έπραξε για το κόμμα και τη Βρετανία.

Αναλυτικά, σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Ο Κιρ πρόσφερε πολλά στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Η απόφασή του σηματοδοτεί την αρχή μιας μεταβατικής περιόδου και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα. Θα συμμετάσχω ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Η χώρα αναμένει σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία, και αυτό ακριβώς θα έχει. Καθώς προχωράμε, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να συνεργαστούμε για να επαναφέρουμε τη χώρα εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται.

Ο κόσμος θέλει να δει πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, στο κόστος διαβίωσης, στις δημόσιες υπηρεσίες, στη στέγαση και στις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει ποτέ να αποσπά την προσοχή από την ευθύνη να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων.

Το Εργατικό Κόμμα ήταν πάντα στο αποκορύφωμά του όταν κοιτούσε μπροστά με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε από εδώ και πέρα και θα φροντίσουμε ώστε αυτή η μετάβαση να αποτελέσει μια θετική διαδικασία ανανέωσης για το κόμμα μας και τη χώρα μας».

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.



His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… June 22, 2026

Ο Γουές Στρίτινγκ στηρίζει Μπέρναμ

Εξάλλου, ο Γουές Στρίτινγκ, που είχε παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Υγείας μετά την ήττα των Εργατικών στις τοπικές εκλογές στις αρχές Μαΐου, προαναγγέλλοντας δική του υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος, ανακοίνωσε σήμερα ότι στηρίζει τον Άντι Μπέρναμ.

Για την ώρα, φαίνεται πως ο Μπέρναμ δεν έχει αντίπαλο.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, για να αμφισβητήσει τον μη δημοφιλή Στάρμερ, ο Μπέρναμ θα χρειαστεί τη στήριξη 80 Εργατικών βουλευτών.

«Βασιλιάς του Βορρά» εναντίον λαϊκισμού

Οι υποστηρικτές του τον βλέπουν ως τον μόνο που μπορεί να ανακόψει το δεξιό, λαϊκιστικό κόμμα Reform U.K. του Νάιτζελ Φαράζ. Στο Μάντσεστερ κέρδισε το προσωνύμιο «Βασιλιάς του Βορρά», καθώς:

Υπερασπίστηκε την περιοχή του με δυναμικό λόγο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

του με δυναμικό λόγο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Συγκρούστηκε με τις εταιρείες μεταφορών για τον έλεγχο των λεωφορείων, μετατρέποντας μια τεχνοκρατική απόφαση σε μάχη «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ».

Στον αντίποδα, οι επικριτές του τον χαρακτηρίζουν πολιτικό «χαμαιλέοντα» που θα αντιμετωπίσει τα ίδια οικονομικά αδιέξοδα με τον Στάρμερ.

Από το Κέιμπριτζ στα υπουργικά έδρανα

Γεννημένος στο Λίβερπουλ το 1970 από πατέρα τεχνικό και μητέρα ρεσεψιονίστ, ο Μπέρναμ μεγάλωσε σε καθολικό περιβάλλον και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Κέιμπριτζ, όπου γνώρισε τη σύζυγό του, Μαρί-Φρανς Βαν Χέελ (έχουν τρία παιδιά).

Η πολιτική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς:

Κυβερνητική θητεία: Εκλέχθηκε βουλευτής το 2001 (περιφέρεια Λι) και διετέλεσε κορυφαίος υπουργός (Πολιτισμού, Υγείας) στις κυβερνήσεις των Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν.

Εκλέχθηκε βουλευτής το 2001 (περιφέρεια Λι) και διετέλεσε κορυφαίος υπουργός (Πολιτισμού, Υγείας) στις κυβερνήσεις των Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν. Το ορόσημο του Χίλσμπορο (2009): Αποδοκιμάστηκε στην 20ή επέτειο της τραγωδίας των 97 νεκρών οπαδών της Λίβερπουλ. Το γεγονός τον πείσμωσε να παλέψει ενάντια στη συγκάλυψη από αστυνομία και ΜΜΕ, καταφέρνοντας να ανοίξει δεύτερη έρευνα για την υπόθεση.

Αποδοκιμάστηκε στην 20ή επέτειο της τραγωδίας των 97 νεκρών οπαδών της Λίβερπουλ. Το γεγονός τον πείσμωσε να παλέψει ενάντια στη συγκάλυψη από αστυνομία και ΜΜΕ, καταφέρνοντας να ανοίξει δεύτερη έρευνα για την υπόθεση. Διεκδίκηση ηγεσίας: Έχασε δύο φορές τις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία των Εργατικών (το 2010 και το 2015 από τον Τζέρεμι Κόρμπιν), πριν μεταπηδήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση το 2017.

Οι επικρίσεις για την «ευελιξία» του

Η βασικότερη κατηγορία εναντίον του είναι ότι αλλάζει εύκολα θέσεις, έχοντας υπηρετήσει υπό τρεις εντελώς διαφορετικούς αρχηγούς (Μπλερ, Μπράουν, Κόρμπιν). Ο ίδιος ο Στάρμερ τον είχε τρολάρει παλαιότερα, αστειευόμενος ότι στο Μουντιάλ ο Μπέρναμ υποστήριζε ταυτόχρονα την Αργεντινή, τη Γαλλία, το Μαρόκο και την Κροατία.

Το σταθερό πολιτικό του αφήγημα, ωστόσο, είναι ότι η Βρετανία είναι υπερβολικά συγκεντρωμένη γύρω από το Λονδίνο και ότι η περιφερειακή ανισότητα έχει πληγώσει τη χώρα εδώ και 40 χρόνια.

Αν και στο Μάντσεστερ ακολούθησε πολιτικές φιλικές προς τις επιχειρήσεις, μένει να φανεί αν η εμπειρία του στην τοπική αυτοδιοίκηση αρκεί για να διαχειριστεί την καθημερινή «καταιγίδα» της Ντάουνινγκ Στριτ, όπου εκατοντάδες κρίσιμα ζητήματα απαιτούν άμεσες αποφάσεις χωρίς χρόνο για σκέψη.

Πώς θα επιλεγεί ο διάδοχος του Στάρμερ

Ο νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια:

Πώς λειτουργεί μια αναμέτρηση για την ηγεσία;

Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών. Με το Εργατικό Κόμμα να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή 403 έδρες, αυτό αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από συνδικάτα.

Ποιός αποφασίζει για τον νικητή;

Εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φίλα προσκείμενοι προς την παράταξη. Ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός.

Πόσο θα διαρκέσει αυτό;

Αν και το χρονοδιάγραμμα επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την εκ νέου σύγκληση του κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή, κάτι που προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

Τι συμβαίνει εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος;

Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό υποστήριξης, τότε δεν διενεργείται εκλογική διαδικασία. Ο υποψήφιος αναδεικνύεται, χωρίς αντίπαλο, ηγέτης των Εργατικών και γίνεται πρωθυπουργός.

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